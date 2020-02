Le héros le plus talentueux de Marvel est le DERNIER que vous pensez

Avec tant de façons surhumaines d’acquérir des compétences et des connaissances dans le Univers Marvel, sélectionner le super-héros le plus polyvalent est un défi difficile. Taskmaster méchant (et anti-héros) peut parfaitement reproduire n’importe quelle action physique simplement en la voyant une fois. Mutant brainchild Prodigy peut absorber les langues, les compétences et les connaissances simplement en étant dans la même pièce qu’une personne qui a ces talents. Et c’est une donnée que M. Fantastic, soi-disant l’homme le plus intelligent du monde, a une multitude de talents à portée de main.

Cependant, lorsqu’il s’agit d’acquérir véritablement un nombre diversifié de compétences, un super-héros Marvel se démarque de tous les autres. Bien qu’il ne puisse pas apprendre des capacités aussi rapidement que certains autres surhumains, une fois que vous avez une idée de ce qu’il peut faire, il est évident que Jaime Madrox (alias L’homme multiple) est le héros le plus polyvalent de Marvel.

Qui est Jamie Madrox?

Introduit dans Giant Size Fantastic Four # 4, Jamie Madrox est un mutant (ou plutôt un prédécesseur mutant connu sous le nom de «changeling» qui développe des pouvoirs à la naissance) avec la capacité de faire des clones de lui-même. En frappant son corps contre n’importe quelle surface (ou en se laissant frapper), Jamie peut utiliser l’énergie cinétique pour générer une copie exacte (ou «dupe») de lui-même. Ces «dupes» ne ressemblent pas seulement à Jamie, ils peuvent penser de manière indépendante et voyager loin de Jamie. De plus, Jamie peut absorber ses dupes donc il n’y a pas trop de copies de lui errant.

À l’origine, Jamie n’utilisait sa capacité que pour des utilisations banales. Il vivait seul dans une ferme après la mort de ses parents, alors il a travaillé la terre en créant des doublons de lui-même – en utilisant essentiellement ses dupes comme force de travail. Finalement, les X-Men l’ont découvert mais plutôt que de rejoindre l’équipe, Jamie est devenu un assistant de recherche de Moira McTaggert sur l’île Muir. Sa capacité à se dupliquer s’est avérée utile car il pouvait faire plusieurs expériences en même temps, ce qui en faisait une équipe de recherche composée d’un seul homme.

Jamie a commencé à réaliser qu’il pouvait utiliser son pouvoir de manière plus créative lorsqu’il a découvert qu’il conservait tous les souvenirs de ses dupes lorsqu’il les absorbait, ainsi que toutes les compétences ou connaissances supplémentaires qu’ils avaient acquises. Encore plus impressionnant, une fois que Jamie se serait reproduit, chaque dupe qu’il aurait créé aurait toutes ces compétences et connaissances partagées.

Alors que Jamie avait quelques réserves à l’idée de laisser ses dupes devenir trop indépendants, il a décidé que sa capacité à acquérir plusieurs types de connaissances et de compétences était une trop bonne occasion à manquer. À un moment donné, il a commencé à créer plusieurs copies de lui-même en permanence et les a envoyées pour apprendre différentes compétences. Une fois que chaque dupe avait acquis une maîtrise suffisante d’un talent donné, il retournait chez Jamie, le laissait se résorber et partageait toutes ses connaissances et ses compétences avec «Jamie Prime».

Pourquoi les compétences de plusieurs hommes sont meilleures que d’autres héros à talents multiples

Au début, il pourrait sembler que la façon dont Jamie acquiert des talents et des compétences n’est pas aussi efficace que d’autres méthodes d’apprentissage surhumaines. Après tout, Taskmaster ou Prodigy peuvent acquérir des compétences simplement en regardant une personne une fois ou en se tenant à côté d’elle. Jamie, en revanche, doit attendre des mois ou des années pour que ses dupes deviennent bons dans une compétence, puis partager leur maîtrise avec lui. Cependant, après avoir examiné de près les stratégies d’apprentissage de Jamie, il est assez évident pourquoi le Multiple Man a une meilleure façon d’acquérir des compétences.

Pour commencer, apprendre rapidement ne signifie pas nécessairement que l’on peut maîtriser tous les aspects d’une compétence. Taskmaster pourrait être en mesure de reproduire n’importe quel mouvement qu’il voit, mais cela ne signifie pas qu’il sait tout à ce sujet. Dans une histoire, un jeune Taskmaster a parfaitement reproduit une plongée de niveau olympique professionnel – seulement pour se rendre compte en entrant dans l’eau qu’il n’avait pas appris à nager. De même, absorber simplement des connaissances comme Prodigy ne l’est pas non plus. Prodigy oublie régulièrement ce qu’il a appris une fois qu’il s’éloigne de la personne dont il imite les connaissances (bien que les récents changements lui aient permis de conserver ses connaissances).

Jamie, cependant, est disposé à apprendre les choses à la dure – ou au moins à faire en sorte que ses dupes traversent les épreuves pour lui. Et bien que ses premières années d’acquisition de talents puissent être longues et difficiles, il convient de noter que si Jamie avait ses dupes apprendre les bonnes compétences dès le début, il aura en fait beaucoup plus de facilité à acquérir de nouvelles compétences au fil du temps.

Rappelez-vous – une fois que Jamie absorbe une dupe, toutes les dupes qu’il crée à partir de ce moment-là apprécieront les connaissances de ce dupe et pourront les appliquer à leur apprentissage futur. Ainsi, si Jamie envoie un dupe pour étudier le latin, absorbe ses compétences, puis envoie plusieurs dupes pour apprendre d’autres langues, ils apprendront probablement ces langues plus rapidement car le latin constitue la base de plusieurs langues. De même, si d’autres dupes apprennent les bases des compétences en arts martiaux, en cuisine ou en art, la prochaine génération de dupes peut s’appuyer sur ces connaissances.

De plus, les dupes peuvent également créer leurs propres dupes. Cela signifie qu’ils pourraient potentiellement étudier et apprendre plus rapidement que n’importe quel être humain. Un dupe qui voulait obtenir un diplôme pouvait simplement assigner ses dupes à effectuer des tâches individuelles – assister aux cours, rédiger des articles de fin d’études, effectuer des recherches sur le terrain, etc. – puis absorber les connaissances et l’expérience de chacun. Un diplôme d’études collégiales de quatre ans pourrait être obtenu dans une fraction du temps qu’il faut à la plupart des gens.

Combien de talents possède Jamie Madrox?

Alors, quels talents Jamie a-t-il réussi à acquérir au cours des dernières années? Bien que Jamie puisse potentiellement avoir des centaines de talents que personne ne connaît, il a trouvé des occasions de montrer plusieurs compétences. Plusieurs dupes ont suivi plusieurs formes d’enseignement formel – y compris des cours de droit (rendant Jamie admissible à la pratique du droit). Un autre a suivi une formation pour devenir un agent du S.H.I.E.L.D, donnant à Jamie une expertise en espionnage. L’un d’entre eux a audité plusieurs cours d’anatomie, apportant des connaissances médicales substantielles.

CONNEXES: Rogue est officiellement le héros le plus dévoué des X-MEN

L’acquisition de la langue était également une passion particulière de Jamie. Notamment, au lieu d’apprendre simplement des langues à partir de CD, Jamie a envoyé ses dupes dans les pays où les langues étaient parlées. Bien que cela ait bouleversé certaines dupes (dont une qui a dû passer un an et demi misérable à apprendre le russe à Moscou), cela signifie également que Jamie a acquis une meilleure compréhension des coutumes et des pratiques de différentes cultures en plus de leurs langues.

Plusieurs dupes ont également appris divers arts martiaux, dont un qui est devenu moine Shaolin, habile en kung-fu. Un dupe est même devenu un gymnaste olympique tandis qu’un autre est devenu un clown de rodéo (oui, vraiment). Un autre a fait un peu plus que la pratique du lancer de cartes à jouer – ce qui est devenu étonnamment utile car Jamie peut maintenant lancer des cartes ainsi que Gambit ou Bullseye. L’escapologie et le crochetage font également partie du long répertoire de compétences de Jamie.

Bizarrement, alors que “Jamie-Prime” a finalement ouvert une agence de détective, il n’a jamais réellement acquis les compétences d’un détective professionnel. Alors qu’un dupe s’est formé pour devenir un maître détective, Madrox l’a trouvé ivre dans les rues et dérangé mentalement. Avant que Jamie ne puisse absorber ses connaissances, le dupe a été abattu par des policiers après avoir tiré sur un officier corrompu. Pour compenser son manque de compétences déductives, Jamie triche généralement – en faisant espionner ses dupes sur les personnes qu’il voulait enquêter et lui fournir les informations. Homme multiple pourrait être le héros le plus polyvalent de Marvel, mais certaines compétences semblent hors de sa portée.

