Le héros Marvel qui a détruit les Avengers sans effort

Les Avengers peuvent être les héros Marvel les plus puissants sur Terre, mais un membre classique de l’équipe a réussi à vaincre tous leurs compagnons avec peu d’effort.

L’équipe Avengers a des personnages puissants comme Hulk, Thor, Docteur Strange ou Captain MarvelAinsi, lorsqu’ils se réunissent, ils peuvent vaincre presque toutes les menaces. D’armées d’extraterrestres ou d’entités cosmiques, mais l’une de ses pertes les plus dévastatrices n’est pas venue d’un supervillain, mais d’un de ses membres. Dans sa série, Vue battre tout le monde les Vengeurs pour tuer son frère.

Marvel comics Vision (2016) de Tom king et Gabriel Walta complètement déconstruit le personnage. Tout commence avec Vision qui se crée une famille et déménage en banlieue. La famille est composée de l’épouse de Vision, Virginieet ses deux enfants adolescents, Vin et Viv. À travers une série de circonstances malheureuses, Virginia finit par être impliquée dans la mort du supervillain Faucheuse et un lycéen local. Bien que personne ne soupçonne l’implication de Virginia, ils avertissent les Vengeurs que Vision les tuera ainsi que leurs familles.

Cela amène les héros à envoyer le frère de Vision, le fugitif Victor Mancha, pour espionner la famille. Dans une tournure déchirante des événements, Vin découvre Victor tout en communiquant avec les Avengers. Pris de panique et ne sachant pas quoi faire, Victor tue accidentellement Vin. Avant que Vision ne puisse faire quoi que ce soit, les Avengers interviennent en envoyant Victor en prison et en tenant Vision en résidence surveillée. Voyant l’injustice que Victor est vivant pendant que son fils est mort, Vision décide que la seule façon de bien faire les choses est de tuer son frère. Lorsque Tony Stark voit que Vision a franchi la barrière de sa maison, Tony n’a d’autre choix que de déployer les Avengers.

Avant que tout ne commence, Iron Man supplie Vision de s’arrêter.

Après avoir averti que rien ne l’arrêtera, Vision procède à l’élimination de tous les héros Marvel. Avec une combinaison de ses pouvoirs de phase et de ses faisceaux d’énergie, Vision est capable d’esquiver toutes les attaques lancées sur lui et de répondre avec un coup dur. Même des héros puissants comme Spider-Man, Thor et Doctor Strange tombent dans la colère de Vision.

Après avoir vaincu complètement les Avengers, Vision se rend à la prison de Victor pour se retrouver face à face avec Sorcière écarlate. Wanda supplie Vision de s’arrêter et lui dit que tuer Victor fera de Vision un méchant pire qu’Ultron. Elle dit à Vision qu’ils sont différents des autres Avengers, qu’ils grandissent et changent d’une manière que les autres ne font pas. Vision dit qu’elle n’a jamais voulu être différente et bat ensuite son ancien amant. Cependant, avant que Vision ne puisse terminer sa mission de tuer Victor, sa femme Virginia entre dans la prison et tue le tueur de son fils.

Dans le sillage du déchaînement de Vision, Virginia ment aux Avengers et aux autorités affirmant qu’elle a reprogrammé Vision pour tuer Victor, le déchargeant ainsi de tout crime. Virginia consomme alors de l’eau très acide et meurt, racontant à son mari qu’elle a sauvé le monde. Après ces bandes dessinées, la fille de Vision, Viv, aurait un rôle de premier plan dans la nouvelle équipe de jeunes héros de Marvel, les champions.

L’élimination de Vision des Avengers résume parfaitement l’approche de la bande dessinée pour humaniser Vision. C’est une force terrifiante, mais très humaine. La bataille est une tragédie. Personne n’est vraiment mauvais et personne n’est vraiment bon non plus. La vision nous rappelle fortement que même les meilleurs héros de Marvel peuvent mal tourner s’ils sont suffisamment poussés.