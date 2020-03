Le Hulk le plus puissant pourrait détruire le monde

Hulk a tout perdu: ses amis, ses partisans et son esprit. Donc, sa forme la plus puissante est déchaînée et pourrait être catastrophique.

Immortal Hulk il est à son point le plus bas. Ce héros Marvel a toujours été détesté et craint par les gens, mais il avait toujours des amis qui savaient qu’il était bon de cœur. Même lorsqu’il était seul, il avait sa propre conviction sur laquelle s’appuyer. Mais tout cela a disparu.

Bruce Banner est un étranger pour lui-même, reprogrammé par une force psychique, même Hulk n’est pas assez fort pour surmonter cela.

Mais sa version plus puissante appelée World-Breaker pourrait être la solution.

Xemnu, un monstre extraterrestre aux yeux hypnotiques, est apparu à la fin de L’Immortel Hulk numéro 30 et il a passé le chapitre suivant à retourner la population contre le héros vert dans un combat en plusieurs phases qui lui a permis de diffuser son contrôle mental sur la télévision mondiale. La créature a accru son influence naturelle en utilisant une culture mondiale alimentée par le consumérisme, la nostalgie et le visionnage d’écran sans fin.

Au numéro 32, nous voyons le résultat: Xemnu a remplacé Hulk dans la mémoire publique et Hulk a été choisi comme un éco-terroriste radical dont l’activisme est poussé par le mal. Même Bruce Banner lui-même le croit.

Certaines personnes résistent au lavage de cerveau des médias Xemnu. Collègue scientifique de Bruce, Charlene, une femme trans, a suffisamment d’expérience avec la culture d’entreprise pour voir au-delà de cette nouvelle tentative de contrôle. Le Hulk lui-même est également en difficulté, mais Bruce Banner le retient, réduisant sa colère dans un effort programmé pour «être rationnel». Lorsque le problème se termine par une note désespérée qui fait de Hulk une victime impuissante dans son esprit, une voix l’appelle. Xemnu l’a réécrit. Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez toucher. Il est plus fort que toi. Mais pas plus fort que nous. “

Le Hulk World-Breaker émerge de l’ombre du subconscient de Bruce, vêtu de sa tenue de gladiateur extraterrestre. «Après tout, je suis le plus fort qui soit. Tu te souviens?

Qui est cette incarnation de l’anti-héros irradié aux rayons gamma?

Plus il devient fou, plus il est fort, et Hulk World-Breaker c’est le plus furieux et donc le plus puissant qui existe. Les Illuminati, une société secrète des principaux penseurs et dirigeants politiques de Marvel dirigée par Reed richards, ils ont choisi de faire face au pouvoir destructeur de Hulk en le piégeant dans une fusée et en l’envoyant sur une autre planète.

Au cours de l’histoire de Planet Hulk, Il est devenu un héros pour les gens de sa nouvelle maison et a fondé une famille. Puis cette famille est décédée dans un accident impliquant le navire Illuminati. Poussé par la colère, il est retourné sur Terre avec une fureur qui a littéralement secoué le monde.

Chacune des personnalités de Hulk existe dans l’esprit de Bruce Banner, capable d’exprimer indépendamment ses opinions ou d’échanger pour le contrôle du corps du sage médecin. Jusqu’à présent, la personnalité intrigante de “Devil Hulk” a été dominante, tandis que Hulk, brise-monde a été délibérément silencieux. Il semble qu’il ait pu être retenu parce que Bruce essayait d’être miséricordieux … ou peut-être parce que rien ne s’était passé pour le mettre assez en colère pour refaire surface.

Mais Xemnu a fait l’erreur de forcer la main de Briseur de monde. Il semble maintenant que la révolution sera télévisée après tout … et qu’elle pourrait détruire le monde tel que nous le connaissons.

Partager

Publication précédente

Robert Pattinson continue de montrer son mépris pour Twilight

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.