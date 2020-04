Le jeu vidéo ‘Brothers in Arms’ aura son adaptation télévisuelle

Le développeur de jeux vidéo Gearbox Software a révélé que la saga Frères d’armes atteindre le petit écran sous la forme d’une série télévisée. Il s’agit d’un jeu vidéo d’action à la première personne développé par Gearbox Software et distribué par Ubisoft en mars 2005.

Inspiré par le combat entre les escadrons américains et allemands lors de la bataille de Normanda en 1944, Scott Rosenbaum (“ Reine du Sud ”) sera le showrunner de cette série axée sur huit hommes qui doivent sauver leur colonel avant que l’ennemi puisse se rencontrer ses plans pour Da D.

“L’histoire que nous utiliserons n’a jamais été dramatisée à la télévision”, a déclaré Rosenbaum. “Près de 800 soldats américains ont été tués, mais il a fallu les couvrir parce que les alliés se préparaient à la véritable invasion normande. Ce que j’ai aimé et que je n’avais jamais vu auparavant, c’est que nous avons exploré des soldats et des civils allemands et des commandants des deux côtés. Nous connaissons toutes ces personnes réelles et nous voyons l’effet et le grand puzzle. “

Rosenbaum sera producteur aux côtés du cofondateur et PDG de Gearbox, Randy Pitchford, Jean-Julien Baronnet, Richard Whelan et Sean Haran. “Brothers in Arms: Road to Hill 30” a été le premier jeu de la série en 2005, tandis qu’en 2014 le dernier opus est venu avec “Brothers in Arms 3: Sons of War”.

Alors que la production mettra du temps à démarrer en raison de la pandémie mondiale, des sources proches ont indiqué qu’elles recherchaient déjà des réalisateurs pour reprendre le projet, ainsi qu’un service de streaming en ligne avec les plans de cette série.