Le jeu vidéo Last of Us aura une série sur HBO

Sans aucun doute, le jeu vidéo The Last of Us est l’un des meilleurs qu’ils ont fait ces dernières années, mais c’est une excellente idée d’avoir votre série sur HBO.

Sony Pictures Television veulent développer un Série HBO de l’adaptation des jeux vidéo Le dernier d’entre nous, dans ce qui sera une histoire d’horreur et de survie. Le projet aura le créateur primé de Tchernobyl, Craig muzin, près de Neil Druckmann, créateur de l’histoire originale pour consoles.

“C’est une opportunité incroyablement excitante pour nous de nous associer à Craig Muzin, Neil Druckmann, Carolyn Strauss et Sony, Naughty Dog et les équipes PlayStation pour donner vie au monde virtuel de ce jeu acclamé”, a déclaré le président de la programmation de HBO, Casey Bloys

«Neil Druckmann est sans aucun doute le meilleur conteur qui travaille au milieu des jeux vidéo, et The Last of Us est son chef-d’œuvre. Avoir la possibilité d’adapter cette impressionnante œuvre d’art est un rêve pour moi depuis des années et je suis très honoré de le faire en partenariat avec Neil. » A déclaré Craig Muzin.

“Dès la première fois que je me suis assis pour parler avec Craig Muzin, j’ai été également surpris par son approche narrative et son amour et sa profonde compréhension de The Last of Us”, a déclaré Neil Druckmann. «Avec Tchernobyl, Craig et HBO ont créé un chef-d’œuvre tendu, déchirant et émotionnel. Je ne pouvais pas penser à de meilleurs partenaires pour donner vie à l’histoire du jeu vidéo The Last of Us en tant qu’émission de télévision. »

De quoi parle ce jeu?

Bien qu’il soit sorti pour Playstation 3, le jeu vidéo Le dernier d’entre nous a été remasterisé en Playstation 4. Son histoire se concentre sur un monde qui souffre d’une pandémie en raison d’une infection transmise par la souche du champignon Cordyceps qui transforme les humains en cannibales insatiables. La maladie se transmet par une simple morsure. Les premiers jours où les gens tombent malades, tout est chaos et Joel, sa fille Sarah et son frère Tommy Ils essaient de s’échapper avant d’être affectés. Mais ils sont interceptés par un officier qui pense que Sarah est infectée et tue la fille.

L’action nous emmène quelques années plus tard, où l’humanité survit dans des zones de quarantaine. Maintenant Joel Il est devenu un passeur qui fait simplement du travail pour survivre. Mais tout change quand vous rencontrez une jeune femme nommée Ellie, elle a une particularité et c’est qu’elle a été mordue et ne s’est pas transformée. Ce qui pousse beaucoup de gens à vouloir le trouver. Alors Joel Il la protège comme si elle était sa propre fille. Ensemble, ils doivent survivre dans un monde où les monstres infectés ne sont pas la pire chose que vous puissiez trouver.

Ceux qui n’ont pas joué au jeu vidéo Le dernier d’entre nous, nous devons vous rappeler que c’est l’un des meilleurs qui existe et c’est pourquoi cette série sur HBO est une excellente idée. Bientôt, nous pourrons également jouer la suite.

