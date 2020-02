Le Joker de Jared Leto pourrait-il apparaître dans la suite?

Il reste peu de Oiseaux de proie J’ai atteint les cinémas de notre pays. Récemment Margot Robbie ouvert la possibilité que le Joker de Jared Leto Faites partie de la suite de la bande.

Enfin, l’attente prendra fin. Nous sommes très proches de voir Oiseaux de proie, le film avec Margot Robbie, dans les cinémas de notre pays. Dans ce film, nous verrons l’actrice reprendre le rôle de Harley quinn, personnage qui a joué dans Suicide Squad et a également maintenu une relation avec le Joker de Jared Leto dans ce film.

À plusieurs reprises, Margot a révélé que dans Birds of Prey, nous ne verrons pas le Joker. Récemment, l’actrice a évoqué la possibilité que ce personnage apparaisse dans la suite du film, selon The Times Hub.

Le retour du Joker?

Lors de la promotion de la cassette à LondresMargot Robbie parlé avec PRBK de quelques détails de Oiseaux de proie, parmi eux sur la relation entre Harley quinn et Joker et, bien sûr, le possible retour de ce méchant dans les futurs films de son personnage.

«C’est l’histoire de Harley et non de Joker et Harley. Le film commence par sa rupture. Il raconte l’histoire de la trajectoire de Harley pour acquérir son indépendance, car cela dépendait tellement de lui », a expliqué dans un premier temps l’actrice et productrice du film en question.

Margot a également révélé qu’il y avait une possibilité pour le Joker de Jared Leto l’accompagner à nouveau dans la performance et c’est peut-être dans la suite de Oiseaux de proie. «J’imagine que Harley devra faire face à MJ [Joker] à tout moment. C’est inévitable », a avoué l’actrice sans hésitation.

Pour le moment, Oiseaux de proie sera concentré sur Harley quinn, son émancipation de cette relation toxique et dans le groupe qu’il formera avec ses amis avec lesquels il va botter des méchants qui veulent rendre leur vie impossible. Les premières critiques assurent que le film est génial, qu’en pensez-vous?

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.