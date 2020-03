Le Joker explique son histoire d’origine dans Batman DC & # 039;

le Homme chauve-souris la mythologie a changé en ce qui concerne le Joker, maintenant que les bandes dessinées ont révélé la nuit où le Joker moderne est vraiment né. Mais avant même que la poussière ne soit retombée, le clown propose une autre version des événements … on pourrait appeler cela ses propres origines, comme il le voit.

Avec l’histoire très vantée de “la guerre du Joker” qui arrive à Batman et promet d’être une nouvelle tournure de la relation entre le héros et le méchant, c’est le moment idéal pour l’introspection et la recherche de vieux secrets. Mais aucun secret n’aura le même punch que le dernier révélé par Catwoman. Alors que la ville de Gotham a soudainement éclaté en plusieurs plans directeurs qui se chevauchent – le tout avec la mystérieuse Designer au centre – Selina Kyle voit la vérité. Le Designer lance les «crimes parfaits» qu’ils ont créés sous sa direction, des années plus tôt. Et maintenant, il est temps pour Joker de raconter sa propre histoire.

L’officiel offert par Selina a peint le Designer comme un méchant expérimenté (immortel?) Qui avait appris à vaincre son ennemi juré une fois pour toutes. Et dans l’apprentissage, faites évoluer sa pensée vers un nouveau plan supérieur. Dans ses propres mots:

J’avais joué au jeu selon les termes du détective. Faire un pas en avant après chaque pas qu’il avait fait pour me battre. Si je concevais un crime avec un degré de complexité, il reviendrait avec deux degrés de complexité dans ses moyens de me vaincre. Le battre nécessiterait un bond en avant exponentiel.

En étendant la chance d’un tel «bond en avant exponentiel» à Catwoman, Riddler et Penguin, le résultat a été un ensemble sans faille de plans. Mais appliqué au Joker, et même le concepteur ne pouvait pas croire ce qu’il aurait pu débloquer. Maintenant, dans l’aperçu officiel de DC de Batman # 91, c’est au tour de Joker d’expliquer comment les événements de cette nuit se sont déroulés. Et sans surprise, il a vu sa rencontre avec le diable un peu différemment. Mais a-t-il vu les vrais designs du designer que les autres ont ratés? Ou a-t-il vu le monde d’une manière que personne d’autre n’aurait pu voir? Nous laisserons les lecteurs décider par eux-mêmes:

BATMAN # 91

Date de sortie: 18 mars 2020

Écrit par: James Tynion IV

Art par: Rafael Albuquerque, Jorge Jiménez, Carlo Pagulayan, Danny Miki, Tomeu Morey

Couverture par: Jorge Jiménez, Tomeu Morey

Le mystérieux maître criminel connu uniquement sous le nom de Designer a autrefois réuni les plus grands criminels de Gotham City pour comploter le crime parfait, et maintenant son plan a été déclenché sur la ville dans toute sa puissance. Batman mettra tout en œuvre pour découvrir le grand dessein, mais Catwoman est celle qui détient le plus grand secret. Si Batman gagne contre le Designer, il perdra tout.

Batman # 91 sera disponible dans votre librairie de bandes dessinées locale le 18 mars 2020.

