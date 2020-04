Le jour où Luke Skywalker s’est presque terminé du côté obscur

Star Wars: Dark Empire a tout changé pour Luke Skywalker et de nombreux éléments de l’histoire sont apparus plus tard dans Skywalker’s Rise

Écrit par Tom Veitch avec des illustrations de Cam Kennedy et des couvertures de Dave Dorman, Star Wars: Dark Empire a lieu six ans après les événements de Le retour des Jedi. L’Alliance rebelle a récupéré une grande partie de la galaxie des vestiges impériaux fracturés, mais récemment le vent a tourné en faveur de l’Empire. Ils ont revendiqué divers mondes, Coruscant parmi eux, en utilisant des armes puissantes appelées dévastateurs du monde – des plates-formes / usines d’armes mobiles qui peuvent décomposer des planètes entières à utiliser comme matière première pour construire des navires, des droïdes et des armes.

Lorsque leur navire est abattu sur Coruscant, Luke et Lando tiennent avec les restes de leur équipage jusqu’à l’arrivée des secours sous la forme de Han, Leia et Chewbacca. Une perturbation de la Force alerte Luke qu’une tempête se prépare et vient d’avertir les autres de fuir, avant que lui et R2-D2 (le droïde le plus fidèle de la galaxie) ne soient capturés et amenés sur la planète Byss, une forteresse du côté obscur, où il se retrouve face à face avec quelqu’un que la galaxie croyait morte: l’empereur Palpatine lui-même.

Préservé par le clonage, l’empereur renaît et dirige à nouveau l’Empire. Cela explique ses victoires répétées, car il guide les commandants impériaux dans l’ombre. L’Empereur propose à nouveau à Luke de devenir son apprenti et cette fois, Luke accepte.

Luke prend la place de son père en tant qu’apprenti de Palpatine parce qu’il croit qu’il doit comprendre le côté obscur de la Force et pourquoi son père y est tombé. Leia, qui est venu sauver Luke avec Han, Chewbacca et C-3P0, est beaucoup plus sceptique. Elle se rend compte que les machinations de Palpatine s’étendent à elle et à son bébé à naître. Les clones de Palpatine sont finalement brûlés, pourris de l’intérieur par l’énergie nécrotique du côté obscur de l’empereur. Il prévoit d’écraser l’esprit du bébé et de le remplacer par le sien.

Les héros s’échappent avec l’aide de Luke, mais Luke se révèle être une illusion, une projection de lui-même qui a mis sa famille en sécurité. Essayez de renverser l’empereur pour tomber complètement du côté obscur. Il agit comme exécuteur testamentaire de Palpatine lorsque l’empereur présente son nouveau vaisseau amiral: Un Star Devastator nommé Eclipse. Leia, accomplissant les paroles d’une prophétie Jedi qui a transmis un holocron volé, confronte Luke et Palpatine. En libérant son frère et en battant Palpatine, il donne à l’Empire une défaite dévastatrice.

Alors que la bataille est gagnée, la guerre contre l’empereur renaissant n’était pas terminée. Dark Empire a engendré deux suites: Dark Empire II a vu Luke combattre la force du côté obscur malgré sa rédemption. Il a travaillé pour reconstruire les chevaliers Jedi alors même que l’empereur renaissant poursuivait son plan pour regagner tout ce que son empire avait perdu. La fin est venue sous la forme de la série en deux parties The End of the Empire, dans laquelle l’Empereur fait un dernier geste désespéré pour obtenir le corps du bébé Anakin Solo pour transférer son esprit. Son triomphe est presque assuré lorsqu’un survivant de la purge Jedi nommé Brand sacrifie sa vie et fait que son esprit Jedi entraîne Palpatine dans le monde souterrain de la Force, de sorte qu’il ne pourra jamais revenir.

L’empereur a survécu à sa mort grâce au clonage, Leia a été formé en tant que Jedi, et des éléments tels que l’holocron Jedi et les survivants de la purge Jedi ont ensuite été incorporés dans le canon de Star Wars. Comme Palpatine, il continue de projeter son ombre.