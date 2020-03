Le jubilé de X-Men confirme enfin que sa puissance est mauvaise

Avertissement! Spoilers pour Excalibur # 9 ci-dessous!

Le Jubilé des X-Men a été beaucoup de choses: un mutant, un mallrat, un vampire et, plus récemment, une mère. Sa capacité mutante à créer de ses mains des explosions lumineuses ressemblant à un feu d’artifice a tendance à être utilisée comme tactique de distraction tandis que les frappeurs lourds comme Storm et Wolverine infligent des dégâts réels. Mais le pouvoir du Jubilé est loin d’être inoffensif; elle n’atteint tout simplement pas les limites supérieures de son potentiel explosif. Dans la nouvelle version Excalibur # 9, Les lecteurs peuvent enfin voir ce qui se passe lorsque le mutant coloré se déchaîne – et les résultats sont spectaculaires.

Jubilee est surtout connue de nombreux fans de super-héros de son époque dans le dessin animé des années 1990 X-Men: The Animated Series. Jubilation Lee (nom complet de Jubilee, dans le même espace créatif que Black Bolt of the Inhumans en train de naître Blackagar Boltagon) a été traitée comme un acolyte guilleret, même si son homologue de la bande dessinée était une grenade flash humaine projetant les méchants dans l’inconscience. Emma Frost a révélé que les pouvoirs lumineux et sonores de Jubilee pourraient créer une fission nucléaire si elle les poussait suffisamment, un jugement qui laissait Jubilee hésiter à mettre trop d’énergie dans ses réactions. Sur la nouvelle nation mutante Krakoa, elle a perdu au combat dans l’arène contre Dazzler, un combat qui aurait probablement été différent si Jubilee avait été poussé à se battre sérieusement.

Dans Excalibur # 9, Jubilee obtient juste cette poussée. L’équipe magique des X-Men fait le passage vers la Citadelle Starlight, un château flottant dans une dimension magique qui abritait autrefois le Captain Britain Corps. Malheureusement pour le nouveau Captain Britain, un nouvel ordre a pris résidence et ils la considèrent, elle et ses amis, comme des intrus. Lorsque Excalibur s’approche de la Citadelle et établit un camp à proximité, les prêtresses blanches (comme les nouveaux occupants s’appellent) se téléportent et attaquent. La première frappe est une flèche gigantesque faite de clair de lune qui perce l’aile du dragon d’Excalibur … une créature magique qui se trouve être le fils de Jubilee, Shogo, transformé par magie.

Le jubilé est furieux. Elle a déjà emmené son fils au combat, mais c’est la première fois que quelqu’un est assez puissant pour le blesser. Lorsque Jubilee veut parler à son enfant sous sa forme de dragon, elle demande au télépathique Captain Britain de lui transmettre des messages. Cette fois, la mère protectrice a un message pour son fils malade: “Dites-lui de ne pas regarder maman.” Puis elle saute dans les airs et crée une série d’orbes d’énergie qui pleuvent comme des bombes à fragmentation teintées de sorbet. Le résultat choque le reste de l’équipe; c’est extrêmement destructeur, mais aussi incontestablement les pouvoirs de Jubilee au travail.

Qu’est-ce que cela signifie pour Jubilee et le reste de l’équipe à l’avenir? Cela peut être la nouvelle norme pour elle, comme les connexions druidiques de Ricter. C’est peut-être aussi un bref écart dans la retenue de Jubilee qu’elle espère ne plus jamais avoir besoin. Quoi qu’il en soit, les prêtresses blanches savent la craindre. S’ils la poursuivent, ils peuvent repartir avec des oreilles qui sonnent … mais s’ils nuisent à son fils, la dernière chose qu’ils verront est un dégradé de couleur jaune-orange des années 90.

