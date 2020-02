Le juge Smith n’a aucune nouvelle concernant une éventuelle suite de ‘Pokmon: Detective Pikachu’

En 2019, il est arrivé au cinéma “ Pokmon: Detective Pikachu ”, première adaptation en action réelle et variation de la franchise dans laquelle le Pokmon le plus célèbre devient une sorte de lgo ego de Sherlock Holmes. Le film a fini par être un succès au box-office avec 433 millions de dollars collectés (son budget était de 150) et des critiques généralement positives, quelque chose que Legendary Entertainment allait sûrement se produire, car il a annoncé sa suite avant même la première du premier partie.

Cette suite est censée être écrite par Oren Uziel, qui a déjà travaillé sur “Jump Street”, “Shimmer Lake” et “Freaks of Nature”. Cependant, depuis lors, il n’y a eu aucune nouvelle à ce sujet, et même sa star, le juge Smith, a reconnu qu’il n’avait reçu aucune offre pour la suite. Lors d’une interview à l’occasion de la première sur Netflix cette semaine de “ Violet and Finch ” avec Elle Fanning, Smith a déclaré qu’il n’avait aucune idée du prochain épisode, bien qu’il conserve son optimisme et son enthousiasme quant à la possibilité que cela se produise:

“J’aimerais que quelqu’un me dise quelque chose”, a dit Smith en riant. “Je n’en ai aucune idée, mais je croise les doigts.” Immédiatement, Fanning plaisante: “Il est réservé …”, auquel Smith a répondu avec un sourire: “Non, je le promets! Je souhaite, je souhaite savoir.”

Rob Lettermand dirige ce premier film Pokémon d’action réelle à partir d’un script de Nicole Perlman et Alex Hirsch. En ce qui concerne le casting, Ryan Reynolds (‘Deadpool’) joue dans le film accompagné de Justice Smith (‘Jurassic World: Fallen Kingdom’), Kathryn Newton (‘Big Little Lies’), Ken Watanabe, Bill NighyyChris Geere.

Pokmon a fait ses débuts au Japon en 1996. La série a commencé avec deux titres pour Game Boy, donnant ensuite naissance à une multitude de jeux vidéo et à une série animée. À ce jour, plus de 307 millions d’unités ont été vendues depuis le début de la saga, étant l’une des franchises de jeux vidéo les plus vendues de l’histoire.

En outre, dix-neuf sont les films d’animation Pokmon depuis 1998, bien que seulement cinq soient sortis en salles aux États-Unis. Warner Bros. était le distributeur des trois premiers, qui ont levé respectivement 85, 43 et 17 millions de dollars.