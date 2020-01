«Le lac de l’oie sauvage» – Tuez-les doucement

Le film qui a levé Tarantino de son siège. «Le lac de l’oie sauvage» est le film qui a levé Tarantino de son siège bien que faute de plus d’informations, nous ne sachions pas pourquoi: oui pour applaudir ou fuir. Les deux options, très plausibles pour ce «long voyage vers la nuit» qui, comme indiqué dans le manuel de style, se développe avec une solidité parcimonieuse et reposée.

Diao Yinan s’habille ici d’une sorte de Johnnie To chinois. «Le lac de l’oie sauvage» est un thriller oriental avec une âme de cinéma noir. Comme ceux que M. Craig Zahler aime, où tout se développe avec parcimonie et calme. Avec une grande partie de ce calme qui met à l’épreuve la patience du spectateur le plus impertinent d’exploser, de temps en temps, avec une violence extrême.

Et dans le fond que la Chine présentait déjà dans ‘Black Coal’, véritable objet du désir d’un nouveau portrait social par un cinéaste qui, contrairement à To, recourt plus à la pyrotechnie en temps opportun, moins par vocation et où son l’argument, pistolet à la main, finit par être un peu le moins quand il survit à sa lenteur tranquille avec les deux yeux ouverts.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex