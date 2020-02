Le libre arbitre n’est pas libre. Bande-annonce de la saison 3 de ‘Westworld’

Une sombre odyssée sur l’émergence de la conscience artificielle et la naissance d’un nouveau mode de vie sur Terre. «Westorld» revient avec sa troisième saison lundi 16 mars prochain, uniquement à HBO Espagne.

Dans cette nouvelle saison, nous rencontrerons Evan Rachel Wood comme Dolores, Thandie Newton comme Maeve, Ed Harris comme Man in Black, Jeffrey Wright comme Bernard, Tessa Thompson comme Charlotte, Luke Hemsworth comme Stubbs, Simon Quarterman comme Lee Sizemore et Rodrigo Santoro comme Hector Escaton.

Pour sa part, Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena Waithe, Scott Mescudi, Marshawn Lynch, John Gallagher Jr., Michael Ealy et Tommy Flanagan joueront les nouveaux personnages de cette troisième saison composée d’un total de huit épisodes (au lieu de la dix des deux saisons précédentes).

«Westorld» Il est créé par Jonathan Nolan et Lisa Joy, qui servent également de producteurs exécutifs avec J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis, Ben Stephenson et Denise Th. La série, produite par Kilter Films et Bad Robot Productions en association avec Warner Bros. Television, est basée sur le film réalisé et écrit par Michael Crichton en 1973.

