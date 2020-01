Le logo du film Dune fait surface et est immédiatement recréé par un fan

Les fans ont repensé le logo de Denis Villeneuve Dune redémarrez en suivant le traitement du titre refait surface en ligne. Basé sur le roman de science-fiction de Frank Herbert, Villeneuve devrait présenter une nouvelle adaptation de Dune au grand écran plus tard cette année. Après que David Lynch ait apporté son style unique au matériau en 1984, le film à venir serait complètement différent et plus proche du livre. Mais ceux qui sont ravis de ce que Villeneuve apportera à Dune n’ont pas encore eu la chance de voir des signes de sa vision.

Sans aucun regard officiel sur le film, les films de science-fiction passés de Villeneuve Arrival et Blade Runner 2049 ont suffi à beaucoup pour voir le potentiel de Dune. Il est également utile que le film vante un ensemble incroyable, dirigé par Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atreides. Chalamet est rejoint par ses parents fictifs Rebecca Ferguson et Oscar Isaac, ainsi que Zendaya, Jason Momoa, Josh Brolin, Dave Bautista, Javier Bardem, et plus encore. Avant la sortie du film en décembre, le premier aperçu de Dune a été révélé.

Lors de la récente convention française, le logo actuel de Villeneuve’s Dune a été présenté et l’approche minimaliste a depuis refait surface sur Reddit. En tant que l’un des seuls éléments de contenu Dune à ce jour, les fans n’ont pas mis longtemps à repenser le logo en qualité supérieure. Le plus populaire a été créé par Secrets of Dune sur Twitter et a doublé le minimalisme, car il a supprimé l’éclat du «e». Voir le logo officiel de Dune et la version recréée ci-dessous:

Avec Dune encore à 11 mois de la sortie des cinémas, il est possible que le logo change. Après tout, Warner Bros.et Legendary utilisaient auparavant une police et un logo beaucoup plus traditionnels pour une affiche teaser Dune lors d’une exposition marketing l’année dernière. Mais, ce nouveau logo est la chose la plus proche d’un morceau de matériel promotionnel réel publié jusqu’à présent. Il est possible que ce logo Dune soit officiellement confirmé en tant que design final lors de la présentation de WB à CinemaCon – une convention où les studios détaillent leur prochaine liste à l’industrie du cinéma – fin mars. Sinon, les fans devront peut-être attendre que la campagne de marketing commence plus tard cette année.

Bien que les logos ne soient pas le facteur le plus important du succès d’un film, WB et Legendary ont besoin de s’assurer qu’ils sont satisfaits du look. Ils espèrent que Dune est le début d’une franchise expansive, donc les projets futurs imiteront probablement le style du premier film. La récréation faite par des fans a déjà fait l’objet d’un examen minutieux pour lui donner l’impression que le titre est “Dunc” à la place. Avec une suite à Dune déjà en cours d’écriture et une émission de télévision dérivée en préparation pour HBO Max, il ne peut y avoir aucune chance de confondre le grand public sur la seule base du logo.

Sources: Reddit, Secrets of Dune