Le mal a plusieurs visages. Nouveau trailer pour ‘Penny Dreadful: City of Angels’

Showtime a publié la nouvelle bande-annonce officielle de «Penny Dreadful: City of Angels», la “suite spirituelle” tant attendue de la célèbre série diffusée entre 2014 et 2016.

Ce nouvel épisode de «Penny Dreadful» Il fait passer l’action de Londres victorienne sombre à Los Angeles 1938, un temps et un lieu profondément marqués par les tensions sociales et le glamour de l’âge d’or d’Hollywood. À la suite d’un meurtre macabre, le détective Tiago Vega (Daniel Zovatto) et son partenaire Lewis Michener (Nathan Lane) sont impliqués dans une enquête dangereuse qui parcourt l’histoire complexe de Los Angeles: depuis les bâtiments des premières autoroutes du ville ou les liens étroits avec les traditions du peuple mexicain, aux missions d’espionnage du Troisième Reich en Amérique et à la montée des prédicateurs radio.

En creusant plus profondément dans une affaire qui mélange le folklore, la prophétie et le culte de la mort et du diable, Tiago et Lewis découvrent qu’ils sont confrontés à des forces surnaturelles très puissantes qui menacent de tout détruire.

John Logan, gagnant d’un Tony et d’un Golden Globe et trois fois nominé pour un Oscar, signe à nouveau en tant que créateur et scénariste de ce “descendant spirituel de l’original” Penny Dreadful “” dans lequel il sert également de producteur exécutif aux côtés de Sam Mendes, Pippa Harris, Michael Aguilar (‘Kidding’) et le réalisateur espagnol Paco Cabezas, qui répète en tant que réalisateur de plusieurs épisodes (dont le premier).

En plus des Daniel Zovatto et Nathan Lane susmentionnés, les noms de Natalie Dormer, qui donne vie au grand méchant, Magda, ou Rory Kinnear, que nous avons vu dans l’original “ Penny Dreadful ” en tant que monstre du Dr Frankenstein, se démarquent dans leur distribution. , et que cette fois il incarne l’un des nazis arrivant dans la ville, le Dr Peter Craft.

Kerry Bish, Amy Madigan, Brent Spiner, Lin Shaye, Piper Perabo, Adam Rodriguez, Thomas Kretschmann, Lorenza Izzo, Michael Gladis, Dominic Sherwood, Ethan Peck, Adriana Barraza, Jessica Garza et Johnathan Nieves complètent le casting principal de cette production que Movistar + première dans notre pays, simultanément aux États-Unis, à partir du lundi 27 avril prochain, au rythme d’un épisode par semaine.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube.

Vous pouvez trouver ceci et d’autres remorques sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos à partir du Web.