Le mandalorien: bébé Yoda n’est pas Yoda, dit le créateur | .

Jon Favreau, le créateur de Le Mandalorien, a une fois pour toutes réfuté une théorie de longue date des fans de Star Wars selon laquelle Baby Yoda est maître Yoda lui-même quand il était enfant. Le très populaire spectacle Disney + vient de terminer sa saison de première année il y a quelques semaines. Bien qu’elle ne dure que huit épisodes, la série a déjà laissé un impact majeur aux téléspectateurs. Peut-être encore plus populaire que le personnage principal titulaire est Baby Yoda. À tel point que Baby Yoda a même été mentionné dans le numéro People of the Year de TIME.

Depuis la toute première apparition de l’adorable bébé de 50 ans, les fans ont théorisé les origines de Baby Yoda. D’où vient-il? Pourquoi l’Empire le veut-il? Qui est le père? Yoda et Baby Yoda sont-ils en quelque sorte la même chose? Certains fans ont affirmé qu’il était peut-être le fils de Yoda. Les relations familiales, en particulier celle du père et du fils, sont des concepts importants dans la franchise Star Wars. La connexion Vader-Luke vient bien sûr à l’esprit, tout comme la dernière révélation de Star Wars: The Rise of Skywalker sur Rey et Palpatine. Il est logique que les gens se demandent si Yoda a eu le temps d’un rendez-vous romantique entre la chute de la République et son exil à Dagobah.

Pendant le tapis rouge des Golden Globes 2020, USA Today a interviewé Favreau et lui a posé des questions sur les origines de Baby Yoda. L’intervieweur demande à Favreau, “Expliquez-nous pourquoi Baby Yoda n’est pas réellement Yoda?” Favreau répond en expliquant que, dans la chronologie dans l’univers, The Mandalorian se déroule après Star Wars: Le retour du Jedi, au cours de laquelle Yoda décède et devient un fantôme de Force. Ainsi, Favreau a posé toutes les questions restantes sur les deux personnages étant les mêmes d’une manière étrange et mystérieusement liée à Force. Ce sont deux entités distinctes, et c’est tout.

C’est la question suivante qui s’est avérée plus intéressante. L’intervieweur suit la première question en demandant si Yoda est lié de quelque manière que ce soit à Baby Yoda. “Eh bien, maintenant vous vous lancez dans des spoilers. Je ne peux pas dire. Mais il y a beaucoup de théories à ce sujet”, répond Favreau sans sauter un battement. Favreau termine ensuite l’interview, répondant à une autre question sur la raison pour laquelle il n’y a pas de jouets Baby Yoda disponibles; c’était afin de garder secrète l’existence du nouveau personnage jusqu’à la sortie du spectacle.

Favreau a peut-être éclairci un mystère, mais il y a encore beaucoup de choses inconnues sur Baby Yoda. En fait, les fans ne savent toujours pas quel est le vrai nom de “The Child”. Et non, son nom n’est pas George Lucas, comme une théorie étrange l’a avancé. Taika Waititi, à la fois réalisateur et acteur de la série, a déclaré qu’il connaissait le vrai nom mais ne l’a pas révélé publiquement. Le silence de Favreau sur la relation de “L’enfant” avec Yoda laisse toujours la grande question concernant la généalogie de l’enfant. Est-il l’enfant de Yoda? Comme tout fan de Star Wars le sait, les personnages peuvent naître de la manière la plus inhabituelle dans l’univers Star Wars. Qu’il soit impeccablement conçu par des Midichloriens ou né dans une cosse de clonage sur Kamino, il y a plus d’une façon dont cela a pu se produire. Quelle que soit la véritable généalogie, les fans sont sûrs d’en savoir plus sur l’espèce alors que le Mandalorien et le Baby Yoda poursuivent leur quête pour trouver la maison du nourrisson dans les saisons futures de Le Mandalorien.

