Le Mandalorien brise l’une des grandes règles originales de Star Wars

George Lucas imposé certaines règles aux Star wars et il semble que Le Mandalorien Ils voulaient mettre fin à cela.

Un élément de la conception des costumes du personnage du Dr Pershing (Omid Abtahi) de la série de Le Mandalorien rompt l’une des règles que George Lucas a établies pour l’univers de Star Wars

Il Dr. Pershing, est un personnage qui apparaît dans les épisodes un et trois de la série de Disney + Le Mandalorien, il est un médecin et scientifique employé par les restes de l’empire galactique, chargé de mener une sorte d’expérience à l’adorable petit être connu sous le nom de “Baby Yoda”.

En plus d’être le centre de l’un des plus grands mystères de la Le Mandalorien (Que veut le Baby Yoda Empire?), Le Dr. Pershing il est le premier humain dans le canon de Disney Star Wars en portant des lunettes. Avant l’acquisition de la franchise Disney en 2012, il n’y avait que deux personnages de Star wars de l’action en direct qui avait porté des lunettes: Noa Briqualon du film réalisé pour la télévision Ewoks Battle for Endor et Saun dann du fameux Star Wars Special Christmas Holiday.

Bien sûr, il y a des personnages qui ont besoin de certains objets pour mieux voir, mais ce n’étaient pas des lunettes traditionnelles. En effet, lorsque la trilogie originale de Star Wars a été créée, George Lucas Je ne voulais pas que des lunettes apparaissent dans les films.

Mais cette règle apparemment étrange suit les autres décisions de costume de George Lucas.

Le créateur de la saga spatiale a également exigé qu’il n’y ait pas de boutons ou de fermetures à glissière sur les costumes de Star warset dit Pêcheur de Carrie Je ne pouvais pas porter de soutien-gorge car “il n’y a pas de sous-vêtements dans l’espace”. La décision de ne pas présenter de lunettes signifiait probablement, comme ces autres décisions, aider à vendre l’idée que Star wars Il se déroule dans un monde fantastique loin des technologies terrestres quotidiennes.

Il est tout à fait possible que les verres du Dr. Pershing n’ont pas le même but que ceux utilisés par les humains sur Terre aujourd’hui. Après tout, ils sont teints, ce qui suggère qu’ils pourraient avoir une utilisation alternative, mais ils sont portés en tout temps, même dans des environnements intérieurs à faible luminosité, ce qui signifie qu’ils ne sont probablement pas utilisés pour se protéger du soleil ou de la poussière.

Espérons que la série de Le Mandalorien expliquer plus d’informations sur Dr. Pershing et l’expérience qu’il a faite pour Baby yoda, l’un des personnages les plus mystérieux de l’histoire de Star Wars

Il a étudié la performance audiovisuelle des spectacles et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.