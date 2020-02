Le Mandalorien: combat épique au sabre laser dans la saison 2

Tout en parlant à FAN EXPO à Vancouver, Le Mandalorien la star Giancarlo Esposito a confirmé que “l’action épique du sabre laser” est en route dans la saison 2. Le personnage d’Esposito, Moff Gideon, a fait sa première apparition dans la série dans l’épisode 7, “The Reckoning”, où il a amené une force militaire pour capturer l’enfant du titulaire Mandalorien, Din Djarin. Gideon est un vestige de l’Empire Galactique effondré qui a présidé l’événement “la purge” qui représentait la principale offensive de l’empire contre le peuple de Mandalore. Dans la finale de la saison 1, “Redemption”, il est révélé que Moff Gideon est en possession du Darksaber, une arme puissante et emblématique de la tradition de Star Wars.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Le Darksaber a fait son apparition dans Star Wars: The Clone Wars et Star Wars Rebels, où il a été utilisé comme symbole d’autorité sur les habitants de Mandalore. Dans The Clone Wars, le Darksaber était en possession de Pre Viszla, le chef d’une organisation terroriste connue sous le nom de Death Watch, qui était déterminé à restaurer l’héritage guerrier de Mandalore en renversant le régime pacifiste de la duchesse Satine. Viszla a finalement fait équipe avec Dark Maul et a pris Mandalore de force avant de tomber à Maul dans un duel où Maul a réclamé le sabre pour lui-même. Le sabre est réapparu dans Rebels lorsqu’il a été redécouvert par Sabine Wren, qui l’a utilisé pour unir les Mandaloriens contre l’Empire avant de le transmettre à la sœur de Satine, Bo-Katan.

En relation: Le Mandalorien: l’arme surprise de Moff Gideon expliquée

Dans ses commentaires à FAN EXPO (via comicbook.com), Esposito a parlé du duel de sabre laser à venir et de ce que c’était que de brandir le seul sabre laser de la première saison de l’émission. “Les gars se posent des questions sur moi parce que j’étais dans une sorte d’agitation et de lutte avec quelqu’un d’autre, ce que j’espère que vous apprécierez quand vous le verrez”, a déclaré Esposito. “Une action majeure, majeure, épique, épique au sabre laser qui se passe dans cette série, et je dois mentionner que je suis le seul personnage de cette première saison à avoir pu être honoré d’avoir ce sabre laser. Donc, c’est merveilleux.”

Lorsqu’on lui a demandé si ce duel serait contre Din Djarin de Pedro Pascal ou le bébé sensible à la force dont il avait la garde, Esposito était bouche bée, disant: “Eh bien, pas du tout. [Laughs]. Ça n’arrivera pas, bébé! Tout est possible et vous continuez à regarder. Parce que bien que le bébé ait un pouvoir incroyable, sans avoir à manier le Darksaber, je pense que le bébé est si curieux de savoir ce que c’est. Vous serez donc enthousiasmé et inspiré lorsque vous verrez la scène à laquelle je fais référence dans la saison 2, qui doit venir en octobre. Continuer de regarder.”

La taquinerie de Darksaber, bien que brève, a été l’un des moments les plus excitants de la première saison de l’émission. Le combat au sabre laser était à peu près la seule pierre de touche emblématique de Star Wars sur laquelle l’émission a sauté, donc le voir à l’horizon était incroyablement excitant pour les fans. Au-delà de cela, l’histoire du Darksaber avec le peuple mandalorien est si riche et complexe qu’elle offre une quantité infinie de possibilités d’histoire à explorer dans la saison à venir. Cela pourrait même provoquer les débuts en direct de personnages préférés des fans tels que Sabine Wren. Ces fils d’histoire et le duel de sabre laser promis ne sont pas trop éloignés Le Mandalorien reviendra pour la saison 2 sur Disney + en octobre.

Suivant: La théorie mandalorienne: Din Djarin est l’héritier légitime du sabre noir

Source: comicbook.com

Nouveau film Star Trek, plus deux autres émissions de télévision confirmées en cours de développement

A propos de l’auteur

Brian Frosti fait partie des équipes de rédaction de nouvelles et de listes de . depuis janvier 2020 et contribue à CBR et TheGamer depuis février. En 2019, il est diplômé de LIU – Brooklyn avec un MFA en écriture et production de télévision et avant de rejoindre l’équipe SR, il a travaillé dans toute l’industrie du film et de la télévision comme tout, de PA à assistant de casting. Il a déjà écrit des critiques et des articles pour Uloop et son propre blog Movies On Trial. En plus de son travail indépendant, il est un scénariste travaillant constamment sur son prochain projet ou projet et trouvera toujours (lire: perdre) du temps pour parler de ses sujets préférés de la culture pop comme The Witcher, Psych, Mass Effect et pourquoi les Oscars sont terribles. Vous pouvez suivre Brian sur Twitter @brianfrosti.

En savoir plus sur Brian Frosti