Le Mandalorien montre comment George Lucas a rencontré Baby Yoda

Une photo attachante téléchargée par le créateur de Le Mandalorien montrer le moment où George Lucas rencontré Baby yoda.

Star Wars a beaucoup de grands personnages, mais celui qui a récemment volé nos cœurs est Baby yoda de la série Le Mandalorien et il semble que George Lucas C’est arrivé la même chose, du moins c’est ce que reflète la photo qui a mis en ligne Jon Favreau, créateur de la série.

Le pouls de Jon Favreau peut trembler avec l’émotion du moment parce que l’image est un peu tremblante et floue.

Le personnage adorable est l’un des grands mystères de la saga.

S’il y a quelque chose qui Star wars n’a jamais expliqué d’où vient la course Yoda. Pour cela Baby yoda Il est tellement énigmatique, nous savons seulement qu’il a environ 50 ans et est un bébé parce qu’il vieillit différemment des autres êtres. Il a également été démontré qu’il est très sensible à la Force et a pu utiliser ses différents pouvoirs en cas de situations dangereuses.

La série de Le Mandalorien au lieu de jeter plus de lumière sur ce problème, il a créé plus d’inconnues. Depuis que les restes de l’Empire persécutent Baby yoda et ils veulent expérimenter avec lui. Bien que ses objectifs ne soient pas clairs du tout.

Alors que, George Lucas Il semble qu’il soit assez fier de ce qu’ils font avec la série depuis qu’il est allé au tournage et a été assez impressionné et qu’ils ont enfreint l’une des règles d’or de la saga originale. On dit également qu’il pourrait même réaliser un épisode de la deuxième saison. Bien que pour l’instant cela n’ait pas été confirmé.

La série de Le Mandalorien sortira les nouveaux épisodes en novembre 2020 et nous pouvons continuer à regarder les aventures du chasseur de primes habile avec Baby yoda, car il est de votre responsabilité d’en prendre soin jusqu’à ce que vous trouviez votre maison, ce qui, comme nous l’avons expliqué précédemment, est un véritable mystère.

Article précédentTaika Waititi pourrait faire un film Star Wars

Il a étudié la performance audiovisuelle des spectacles et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.