Le Mandalorien pourrait réaliser quelques retombées

Le Mandalorien C’est l’une des grandes réussites de Star wars. La série, qui est transmise par Disney +, pourrait réaliser des retombées pour étendre cette franchise sur le petit écran.

Sans aucun doute, Disney déjà conquis non seulement le monde du cinéma mais aussi la télévision à la demande. Près de Star wars ils ont donné vie à Le Mandalorien, un grand succès avec Pedro Pascal et pour le sucré Baby yoda. Avec l’intention de continuer à récolter de grands projets, il semble que la série réalisera quelques retombées.

La première saison de Le Mandalorien C’était une véritable billetterie, qui a déjà confirmé le lancement de sa deuxième tranche. À son tour Bob Iger a également quitté la porte ouverte aux retombées possibles. Selon le réalisateur, Disney explore “la possibilité d’introduire (dans The Mandalorian) plus de personnages et de les emmener dans leur propre direction en termes de séries”.

Ces déclarations ont été publiées mardi dernier et ont été adressées aux investisseurs de la société, après avoir présenté les résultats trimestriels et les dates de sortie de la série qui atteindra la plateforme de streaming en 2020. “La priorité dans les années à venir est la télévision», A conclu Iger.

Projets futurs

Comme nous le savons déjà, Le Mandalorien ce n’est pas la seule série sur laquelle il travaille Star wars et Disney +. Cette société prépare également une série basée sur Cassian Andor, le personnage qui joue Diego Luna dans Rogue One: une histoire de Star Wars, en plus de la série consacrée à la Obi-Wan Kenobi de Ewan McGregor, dont la production est arrêtée pour le moment car l’équipe créative doit revoir les scripts.

Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier la septième saison de Star Wars: The Clone Wars, qui ouvre le 21 février et aura probablement de nombreux clins d’œil Le Mandalorien

