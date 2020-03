Le Mandalorien signe Rosario Dawson comme Ahsoka Tano

L’une des grandes demandes des fans de Star Wars est devenue réalité et l’actrice Rosario Dawson jouera Ahsoka Tano dans The Mandalorian.

Il a longtemps été émis l’hypothèse que nous verrions une vraie version du personnage Ahsoka Tano qui est apparu pour la première fois dans la série animée. The Clone Wars. Maintenant, elle sera dans la deuxième saison de The Mandalorian et ce sera l’actrice Rosario Dawson qui la jouera.

Elle est actuellement considérée comme l’un des personnages les plus populaires de toute la franchise et est apparue dans plusieurs médias, y compris un rôle de soutien dans Star Wars Rebels et le roman Ahsoka. Bien sûr, elle est un personnage principal de la septième et dernière saison de Clone Wars, qui se déroule actuellement sur Disney +. Sans oublier qu’il a fait une apparition vocale dans Star Wars: The Rise of Skywalker (2019).

Qui est ce personnage de Star Wars?

Ahsoka Tano appartient à la planète Shili et est de race Togruta. C’était une Jedi Padawan apprenant d’Anakin Skywalker. Elle est venue affronter Dark Vador et a tenté de mettre en lumière son ancien maître, mais a échoué. Il a également travaillé pour les rebelles sous le nom de Fulcrum.

Pour l’instant, les détails sur le rôle d’Ahsoka Tano dans The Mandalorian sont tenus secrets. Cependant, il est raisonnable de supposer qu’elle sera impliquée avec Baby Yoda d’une manière ou d’une autre. Puisque le guerrier a pour mission d’enseigner et de protéger le jeune homme sensible à la Force, dont il ne peut jamais comprendre pleinement le pouvoir. Il peut même offrir des informations clés sur la mystérieuse trame de fond de cette race mystérieuse, il sera donc intéressant de voir comment elle se déroule.

De plus, avec le méchant mandalorien Moff Gideon en possession du sabre noir, il y a une chance que la saison 2 propose des duels au sabre laser Star Wars classiques et permette à Rosario Dawson de prendre part à l’action.

Partager



David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.