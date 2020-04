Le marathon ultime! – HITC

Que vous soyez un fan ou un débutant, voici dans quel ordre regarder les films Alien et Predator.

Vous cherchez une frénésie de films enrichissante?

Nous ne vous en voulons pas! Dans les circonstances actuelles, l’évasion cinématographique est absolument nécessaire et beaucoup en profitent pour plonger dans une série de films qu’ils aiment ou qui veulent cocher leur liste de seaux depuis un certain temps.

Sur les réseaux sociaux, vous verrez des téléspectateurs organiser des marathons de Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Star Trek et Harry Potter, mais il y a une autre série que les fans de science-fiction devraient envisager de revisiter…

Eh bien, techniquement deux! Les franchises Alien et Predator ont toutes deux connu des hauts et des bas, cela ne fait aucun doute. Cependant, les deux méritent d’être abordés pour l’abondance de moments emblématiques dont ils se vantent.

Les séries se sont croisées dans le passé, mais le croisement a été rendu plus évident que jamais dans le film face à face Alien vs Predator de 2004. Depuis lors, de plus en plus de fans des deux propriétés ont tenu à les considérer comme appartenant au même univers cinématographique partagé.

Alors, abordons un ordre de visualisation potentiel.

Dans quel ordre regarder des films Alien et Predator en

Il y a beaucoup de débats sur les films qui peuvent être considérés comme canon et ainsi de suite, mais pour déterminer une chronologie partagée, c’est sans doute le meilleur ordre pour regarder les films Alien et Predator dans:

Predator dir. John McTiernan (1987)

Predator 2 dir. Stephen Hopkins (1990)

Alien vs Predator dir. Paul W.S. Anderson (2004)

Aliens vs. Predator: Requiem dir. Colin et Greg Strause (2007)

Le prédateur dir. Shane Black (2018)

Dir. Prédateurs Nimród Antal (2010)

Prométhée dir. Ridley Scott (2012)

Extraterrestre: Covenant dir. Ridley Scott (2017)

Alien dir. Ridley Scott (1979)

Aliens dir. James Cameron (1986)

Alien 3 dir. David Fincher (1992)

Alien: Resurrection dir. Jean-Pierre Jeunet (1997)

Bien sûr, vous pouvez les regarder en fonction de leurs dates de sortie, mais cette commande permet de brosser un tableau plus linéaire des franchises.

Opinion: Quel film Alien ou Predator devrait être couronné?

L’ordre de regarder les deux séries est, comme mentionné, sujet à débat.

Cependant, un centre de discussion beaucoup plus fréquent sur lequel l’entrée des franchises Alien et Predator est la meilleure. Cela dépend de l’opinion personnelle, bien sûr, mais c’est toujours amusant à considérer.

Predator de John McTiernan est un film d’action formidable, mais on pourrait dire qu’il n’a pas la terreur d’Alien de Ridley Scott. Les deux ont leurs mérites mais sont différents sur le plan du ton – cela dépend de ce dont vous êtes d’humeur, ce qui nous amène à James Cameron’s Aliens.

Cette suite de 1986 alliait parfaitement les sensations fortes d’octane de Predator et la puissance cauchemardesque d’Alien. Alors qu’Alien est souvent cité comme la plus grande réussite du groupe, Aliens devient de plus en plus le favori de nombreux cinéphiles en raison de son hybridité.

Personnellement, nous devrions y aller. Game over, mec!

