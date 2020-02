Le marketing Morbius Movie & Venom 2 de Sony met l’accent sur la connexion MCU

Le marketing de Sony pour Morbius film et Venin 2 souligne leur connexion au MCU. Lorsque le premier Venom est sorti en 2018, sa connexion au MCU était au mieux ténue. La productrice Amy Pascal a tristement fait référence au film et à d’autres spin-offs en développement méchants de Spider-Man comme des «compléments» à la franchise en 2017, mais a ensuite repris ces commentaires. Cependant, cela change dans le sillage de Marvel Studios et Sony concluant un nouvel accord pour partager les droits sur l’itération de Tom Parker de Peter Parker et le plus grand univers des personnages de Spider-Man.

La bande-annonce de Morbius a confirmé que la prochaine spin-off aura lieu dans le MCU, et a même taquiné une scène où le scientifique devenu vampire Michael Morbius se retrouve face à face avec Adrian Toomes de Michael Keaton (alias The Vulture) de Spider-Man: Homecoming. Des photos de fuites ont depuis révélé que les reprises de Morbius en cours renforcent davantage les liens MCU du film en incorporant des références supplémentaires à Spider-Man parti en fuite après avoir été accusé de la mort de Mysterio dans Far From Home l’année dernière. Même le marketing viral de Sony commence à s’amuser maintenant.

Un récent post sur le compte Instagram Flash Thompson du MCU – que Sony a créé pour promouvoir Far From Home – fait directement allusion à Morbius, Flash rappelant les jours où le monde n’était pas “détruit par les vampires, les extraterrestres et les robots volants”. . L’illustration dans le post (qui est basée sur ce fan art de SPDRMNKYXXIII) présente également la première page d’une édition de The Daily Bugle (qui, oui, ce n’est pas un journal du MCU) mentionnant Spider-Man est manquant et le le tueur en série Cletus Kasady est en liberté. Vous pouvez consulter une capture d’écran de l’article ci-dessous.

Kasady, bien sûr, a été joué par Woody Harrelson dans la scène de mi-crédits de Venom et servira de méchant principal dans Venom 2. L’acteur de Venom Tom Hardy a même pris aujourd’hui son propre compte Instagram pour publier une image distincte de la suite, taquinant Kasady’s nouveau look (et cheveux peignés) dans la suite. De toute évidence, le post de Flash Thompson est destiné à souligner que Spider-Man, Morbius et les personnages de la franchise Venom existent tous dans la même continuité partagée, par exemple. le MCU. On pense en outre que Sony se dirige vers un film Sinister Six qui pourrait voir n’importe quelle combinaison de ces personnages se joindre à la force ou s’affronter, sinon un ennemi distinct. Cela comprendrait également le personnage de Spider-Man qui recevra un film à la date de 2021 que Sony a revendiquée la semaine dernière (en supposant que ce n’est pas pour Sinister Six).

Cela dit, Morbius et Venin 2La connexion au MCU devrait être unilatérale, car il y a peu ou pas d’indication que la plus grande franchise reconnaîtra les personnages titulaires en dehors des retombées du film Spider-Man. Cela pourrait être un peu comme la relation entre les émissions de télévision Marvel Netflix et les films MCU, où les premiers font fréquemment référence aux seconds, mais pas l’inverse. Cela pourrait être une nouvelle décevante pour les fans qui espèrent voir Morbius et Venom s’affronter avec des Avengers autres que Spider-Man. Mais pour ceux qui veulent simplement voir le web-slinger néerlandais interagir avec ces méchants classiques de Spidey, même une connexion unilatérale est un motif de célébration.

