Le MBTI des personnages de Sam Rockwell

Sam Rockwell est dans le jeu d’acteur depuis longtemps, se concentrant principalement sur le jeu de personnages, et il a récemment été mis à l’honneur pendant les saisons de récompenses avec des rôles principaux dans les trois panneaux d’affichage en dehors d’Ebbing, Missouri et Jojo Rabbit.

Au cours de sa longue carrière, il a joué différents personnages emblématiques avec un large éventail de personnalités. Et continuera à le faire car il semble qu’il ne ralentira pas de sitôt. Revenons sur certains des personnages célèbres de Rockwell et analysons les types de personnalités qu’ils représentent à l’écran.

10 Justin Hammer – ENTP

Sam Rockwell a joué en face de Robert Downey Jr. comme l’un des principaux antagonistes d’Iron Man 2. Comme ce type de personnalité, Justin Hammer est certainement énergique et charismatique, tout comme Rockwell lui-même. Si l’occasion se présente, il transforme sa présentation d’invention en un spectacle où il est la star (un peu comme Stark) et danse autour de la scène comme seul Sam Rockwell peut le faire.

Il travaille dur pour faire ses preuves et croit à chaque fois qu’il réussira, mais a tendance à laisser son ego plus grand que nature se mettre en travers. Justin Hammer, l’inventeur obsédé par le succès qui n’arrive pas à sortir de l’ombre de Tony Stark, représente des aspects d’extraversion, d’intuition, de réflexion et de perception dans sa personnalité.

9 Billy – ESTP

Rockwell a joué avec Colin Farrell dans la sombre comédie Seven Psychopaths. Il est délicieusement maniaque et psychotique dans ce rôle de meilleur ami sournois mais extravagant de Marty de Farrell. Bien qu’il montre une faiblesse de la personnalité, il devient de plus en plus impatient face au manque d’estime de soi et à la volonté de Marty d’écrire une histoire que Billy veut voir.

Il est très sociable quand il veut l’être, se lie rapidement d’amitié avec Hans de Christopher Walken, et une fois sa vraie personnalité révélée, il est assez direct et audacieux. Billy, le chien qui vole le psychopathe, représente des aspects de l’extraversion, de la détection, de la pensée et de la perception dans sa personnalité.

8 Francis – ISFP

Sam Rockwell joue dans le film d’action comique Mr. Right aux côtés d’Anna Kendrick. Commençant comme un tueur à gages à la location, il a changé d’avis et décide de tuer ceux qui l’engagent pour tuer à la place, parce que tuer est mal.

Même s’il tue des gens, il est charmant, sensible aux autres et passionné. Il veut se libérer de son passé et être indépendant pour prendre ses propres décisions et commencer une nouvelle vie avec Martha d’Anna Kendrick. Francis, le tueur à gages au cœur d’or représente des aspects de l’introversion, de la détection, du sentiment et de la perception dans sa personnalité.

7 Dixon – ESFP

Sam Rockwell a finalement remporté un Oscar pour son interprétation du flic maladroit d’une petite ville, Dixon, dans Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri. Dixon est la personnalité de “l’artiste” de bout en bout.

Le type de personnalité ESFP est le plus susceptible de percer dans la chanson et la danse, ce qui est exactement ce que fait Dixon dans le film et comme il est tellement amoureux d’ABBA, il provoque presque sa mort. Le Dixon têtu et facilement ennuyé représente l’extraversion, la détection, le sentiment et la perception dans sa personnalité.

6 Capitaine Klenzendorf – INFP

Le dernier rôle de Sam Rockwell est celui du capitaine K charismatique et complexe dans le film primé de 2019, Jojo Rabbit. Captain K est l’un des personnages les plus intéressants du film car il y a beaucoup à interpréter sans explication explicite.

C’est une personne privée, mais le public a des allusions à une relation avec un autre officier Finkel (Alfie Allen) et à de vrais soins pour Jojo (Roman Griffin Davis) et sa famille. Il y a également des indices qu’il n’est pas du tout à bord de la direction dans laquelle le Reich se dirige et prend toutes les chances qu’il peut pour s’y opposer en toute sécurité et subtilement sans que tout le monde sache ce qu’il fait. Le capitaine K, créatif et ouvert d’esprit, représente l’introversion, l’intuition, le sentiment et la perception dans sa personnalité.

5 Sam Bell – ISTJ

La seule chose meilleure que Sam Rockwell est deux Sam Rockwell, ce qui est exactement ce à quoi le public est traité dans Moon. Les deux ont des personnalités différentes, mais ils proviennent tous deux de la même personne.

Ils sont tous deux déterminés car le public les voit essayer de comprendre qui est le vrai Sam Bell alors qu’ils survivent seuls dans une zone confinée sur la lune. Les personnalités (principalement) calmes, pratiques et guidées par les règles de Sam Bell représentent l’introversion, la détection, la réflexion et le jugement.

4 Craig – ISFJ

Un personnage et un film moins connus de Sam Rockwell est celui de Craig aux manières douces dans Laggies. Le film suit le personnage de Keira Knightley qui est perdu dans son monde adulte. Sur le point de se marier, elle souffre d’une crise de quart de vie et trouve une amie surprenante dans la fille de Sam Rockwell, Chloë Grace Moretz, malgré leur différence d’âge.

Lentement mais sûrement, une relation entre Rockwell et Knightley commence à se former et nous voyons que Rockwell joue un rôle de soutien et de compassion dans la vie de sa fille, qui s’étend à sa relation florissante avec Knightley. La personnalité solidaire, fiable et patiente de Craig représente l’introversion, la détection, le ressenti et le jugement.

3 Owen – ESTP

Sam Rockwell incarne le propriétaire du parc aquatique éternellement enfantin, Owen, dans The Way Way Back. Le personnage principal, adolescent Duncan (Liam James), rencontre Owen en jouant à Pac Man et Owen laisse Duncan jouer le reste de son quart alors qu’il retourne au travail, mais proclame qu’il n’est pas autorisé à utiliser des motifs pour gagner. Au début, Owen est l’opposé polaire de Duncan. Duncan est calme et réservé tandis qu’Owen est direct et plein d’esprit.

Le type de personnalité ESTP a tendance à être contraire aux règles, à vivre dans l’instant et à être très sociable. La personnalité rapide et plus grande que nature d’Owen représente l’extraversion, la détection, la pensée et la perception.

2 Guy Fleegman – ESFJ

Sam Rockwell incarne une star invitée anonyme (jusqu’à la toute fin) de la série intégrale fictive de type Star Trek, Galaxy Quest, dans ce film du même nom. Au début, nous le voyons rejoindre le casting principal (y compris Alan Rickman, Tim Allen et Sigourney Weaver) pour diverses contre-bandes dessinées et apparitions Galaxy Quest. Il leur reste fidèle et les maintient sur la bonne voie avec leurs horaires quotidiens et annonce énergiquement les noms de leurs acteurs aux côtés de leurs noms de personnages.

Lorsqu’ils sont amenés dans la vraie vie Galaxy Quest, il craint constamment d’être tué (ce qui s’est passé dans la série) et il n’est pas disposé à s’écarter de l’une des intrigues. La personnalité énergique, solidaire, désintéressée et nerveuse de Guy représente l’extraversion, la détection, le ressenti et le jugement.

1 Zaphod Beeblebrox – ESFP

Sam Rockwell joue le Zaphod Beeblebrox à deux faces dans le Guide de l’auto-stoppeur de la galaxie. Zaphod est l’ancien président de la Galaxie et est la personnalité de “l’artiste” de bout en bout. Il éblouit Trillion avec sa confiance et son attitude aventureuse rapide, mais nous voyons rapidement ses défauts car il s’ennuie facilement sans compétences en planification à long terme.

La personnalité irresponsable et scandaleuse de Zaphod représente l’extraversion, le ressenti, le sentiment et la perception.

