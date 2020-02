Le méchant Black Widow a volé les mouvements de Captain America

Le film de Veuve noire apportera un méchant à l’univers cinématographique Marvel qui a déjà fait face à la Captain America.

Attention SPOILERS. Veuve noire / Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) est décédée lors des événements de Avengers: Fin de partie (2019). Elle s’est sacrifiée pour que Œil de Faucon obtenir le Gemme de l’âme et ainsi pouvoir ramener tous ceux qui avaient disparu au “premier clic” de Thanos Votre film solo se déroulera donc entre Captain America: guerre civile (2016) et Avengers: Infinity War (2018).

Le grand méchant que nous avons vu dans la bande-annonce de Veuve noire C’est Taskmaster, qui a la particularité de pouvoir copier les mouvements de ses rivaux. Et pour tout ce qu’ils ont montré, il se bat comme lui Captain America. Ce qui signifie qu’à un moment donné, les visages ont été vus. Utilisez également l’arc comme Œil de Faucon, ce qui indique qu’il a également été son rival.

Verrons-nous Captain America dans le film Black Widow? En théorie, cela ne va pas se produire et la rumeur dit que oui, il y aura un camée qui sera celui de Tony Stark / Iron Man (Robert Downey Jr.), mais avec Marvel, vous ne savez jamais et je suis sûr que vous avez préparé de nombreuses surprises.

De quoi parlera le film?

Ce que les responsables de Black Widow, est que ce sera l’un des films avec plus d’action de toute la saga. À l’époque où il se déroule, Natasha Romanoff Elle se sent un peu perdue, puisque les Avengers se sont séparés à cause des accords de Sokovia et Bruce Banner a disparu. De plus, son passé reviendra la frapper et il devra rejoindre ses anciens alliés.

Dirigée par Cate Shortland, a un casting dirigé par Scarlett Johansson comme Natasha Romanoff, Florence Pugh comme Yelena Belova, Rachel Weisz comme Melina Vostokoff, David Harbour comme Alexei Shostakov / Red Guardian et William Hurt comme Thaddeus Ross. N’excluez pas non plus les camées surprises de Chris Evans comme Captain America ou Robert Downey Jr. comme l’homme de fer.

Black Widow sera présentée le 30 avril 2020. Tu veux la voir? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

Article précédentVeux ajouter un grand héros aux films Marvel

Next articleMarvel révèle l’identité de la fille de Pícara et Gambito

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.