Le méchant de DC Comics dont le rachat est impossible

L’écrivain et dessinateur légendaire Brian Michael Bendis a récemment révélé pourquoi la rédemption n’est pas une option pour le méchant de DC Comics Mark Shaw, également connu sous le nom de Léviathan.

Dans une récente interview Brian Michael Bendis a parlé de sa prochaine bande dessinée Leviathan Dawn one-shot. Lorsque la question de la rédemption a été soulevée, il a répondu: “Mark Shaw est censé sentir qu’il a besoin de rédemption.”

«Il croit que c’est sa rédemption. C’est le coût des péchés passés. Il est le héros de son histoire. Il va redresser le monde. Il réparera ce qui est cassé. Les gens pourront voir que ce genre de choix commence à voir leur moralité comme quelque chose d’absolu. »

Il a continué à expliquer ce que ressent le méchant de DC Comics: «Nous le voyons dans le monde réel presque tous les jours. Les gens peuvent justifier leur comportement et même dire qu’ils peuvent faire quelque chose de mal, c’est faire quelque chose de bien simplement parce qu’ils le disent. Mark Shaw ne demande pas de rachat. Il cherche à façonner le monde selon sa vision. »

Synopsis de la bande dessinée:

“Explosion des pages de ce méchant de DC Comics, cette nouvelle spéciale, Leviathan Dawn # 1, plonge l’Univers dans un futur nouveau, dangereux et courageux.”

«Avec l’arrivée du Léviathan, l’identité de son chef a été révélée et ses plans connus, que se passe-t-il ensuite? Les héros se défendent! »

«Leviathan a changé les règles du jeu, il est donc temps pour les plus grands héros de se rencontrer et de découvrir une nouvelle stratégie dans ce nouveau monde courageux. Leviathan Dawn est l’histoire d’un méchant de DC Comics qui est un super espion extra-large. Écrit par le lauréat du prestigieux prix Eisner, Brian Michael Bendis et dessiné par l’artiste Alex Maleev! Tout prépare le terrain pour le prochain chapitre de la saga mortelle Léviathan: échec et mat! »

