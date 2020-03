Le méchant de Marvel revient transformé en petit dragon

Partager

Il y a un méchant Marvel qui a la capacité de devenir un énorme dragon mais est maintenant revenu en tant que créature beaucoup plus petite que prévu.

Attention SPOILERS de la bande dessinée Black Panther et les agents du Wakanda. Nous pouvons voir le retour du méchant Marvel Fin Fang Foom, mais c’est moins épique que prévu. Puisqu’il semble se cacher d’une menace sérieuse.

Agents Wakanda de Panthère noire Ils voulaient juste une pause. Au lieu de cela, les héros sont assiégés par des dragons partout. Enfin, ils découvrent la cause de l’attaque.

L’équipe des Agents Wakanda est composée de Ka-Zar, Okoye, American Eagle, Moqueur, Gorilla Man, Fat Cobra et Broo. Après un partenariat avec Deadpool Pour arrêter une usine de puissants robots géants, l’équipe est attaquée par des dragons qui crachent du feu. Comme Panthère noire et Okoye Ils sont à Wakanda, le groupe n’est pas prêt à gérer cette situation. Broo Essayez de communiquer avec les créatures, qui accusent l’équipe d’héberger un traître. Perplexe devant cette accusation, Broo trouver le soi-disant traître, il s’agit du méchant Marvel Fin Fang Foom, qui a la forme d’un petit dragon et est caché dans une poubelle et s’appelle “Fang Fool End”.

Qui est ce personnage?

Fin Fang Foom est apparu pour la première fois dans Strange Tales numéro 89 en 1961. Son origine est extraterrestre et il a aidé un pays asiatique envahi pendant la guerre froide. Au fil des ans, nous avons vu comment ce méchant Marvel a également travaillé avec les Vengeurs et les quatre Fantastiques. Récemment, il était parmi les monstres convoqués par Kei Kawade au cours de l’histoire de Des monstres déchaînés.

Qu’il se cache sous la forme d’un petit dragon et qu’il soit recherché par d’autres montagnes qui l’appellent un traître, ne peut signifier que la race extraterrestre Makluan Il est revenu sur Terre. Pour l’instant, nous ne savons pas si leurs intentions sont uniquement contre ce méchant Marvel ou ont l’intention d’attaquer tous les habitants de la planète.

