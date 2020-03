Le méchant de Spider-Man devient Kite-Man de Marvel

Avis de spoilers pour The Amazing Spider-Man # 42 de Nick Spencer, Ryan Ottley, Cliff Rathburn, Nathan Fairbairn et Joe Caramagna

Au fil des ans, divers personnages des univers Marvel et DC ont été réinventés. Récemment, il y a eu une tendance à prendre des personnages classiques de l’âge d’argent et à appliquer un aspect plus tragique à leurs histoires. C’est le cas de Gog, le monstre géant de l’âge d’argent, qui vient de réapparaître dans L’incroyable Spider-Man # 42.

La nouvelle histoire d’origine de Gog est plus sombre et plus tragique, ce qui en fait la réponse de Marvel à Kite-Man.

La triste histoire de Gog

Gog est apparu pour la première fois en 1971 dans L’incroyable Spider-Man # 103, quand Kraven le Chasseur l’a trouvé dans le Pays Sauvage. Élevant initialement la petite créature extraterrestre comme animal de compagnie, les plans de Kraven ont changé lorsque l’extraterrestre s’est adapté à la Terre à mesure qu’elle grandissait. Kraven a utilisé la créature dans ses tentatives de conquérir le Wild Land, mais a été arrêté par Spider-Man. Gog a ensuite été utilisé par d’autres méchants tels que le Raider et le docteur Octopus à ses fins. Mais après avoir été vaincu avec les six sinistres, Spider-Man et Mister Fantastic étaient désolés pour Gog. Reed a pu lui redonner sa taille naturelle et créer un navire pour le renvoyer à sa dimension d’origine.

The Amazing Spider-Man # 42 donne un début et une fin tragiques à l’histoire. Gog était en fait un animal de compagnie, appartenant au fils d’une reine d’une civilisation extraterrestre. Il a vécu une vie heureuse et simple en tant que membre de la famille, mais les choses ont pris une tournure tragique lorsque plusieurs navires sont descendus sur la planète et ont ouvert le feu. La famille royale a reçu l’ordre d’évacuer, mais Gog s’est retrouvé dans un navire différent du “Boy” qu’il a rejoint. Alors que le navire transportant la Reine et son fils échappait au chaos, le cargo transportant Gog a été abattu et détourné de sa route. Gog s’est finalement retrouvé sur Terre, où il a été trouvé par Kraven.

Quand il rentre chez lui grâce à Reed Richards, il trouve le monde en guerre. Gog peut localiser le Garçon et essayer de courir vers lui sur le champ de bataille, empêchant même un tireur d’élite de tirer sur son ancien propriétaire. Avant que Gog ne puisse l’atteindre, une explosion tue le garçon. Gog refuse de quitter son camp alors que la bataille continue autour de lui. À la fin de la bataille, la reine retrouve Gog. Elle révèle que la Table de Vie s’est terminée dans sa dimension, mais ses tentatives de l’utiliser contre ses ennemis n’ont fait que rendre les guerres plus destructrices. Elle confie à Gog de ramener les parties de la table maintenant détruites sur Terre et de les cacher. Elle lui fait confiance pour protéger les pièces, lui donnant une nouvelle motivation et un nouvel élan, ce qui explique pourquoi il est de retour sur Terre et si agressif.

Gog the Marvel Kite-Man

Gog suit une tendance récente dans les bandes dessinées pour donner des origines tristes à certains personnages sombres et étranges de l’âge d’argent. Cela s’est produit avec Kite-Man, un méchant Batman intrinsèquement maladroit qui a été réinventé par Tom King comme un personnage triste qui avait la mort de son fils comme motivation principale. Il juxtapose le personnage stupide avec une révélation dramatique presque comiquement exagérée. L’histoire de Gog dans The Amazing Spider-Man (2018) n ° 42 c’est similaire, en donnant une nouvelle motivation à l’ancien séide extraterrestre géant du docteur Octopus et en créant sa propre histoire.

C’est une tournure inattendue pour le personnage, surtout compte tenu de la simplicité du monstre avant ce développement. Cela redéfinit sa loyauté envers quiconque s’intéresse à lui comme une tentative de retrouver l’amour qu’il a perdu lorsqu’il a été envoyé sur Terre. Cela fait également de lui une figure beaucoup plus dangereuse, car il a maintenant un but et la volonté de protéger la table de vie, ce qui signifie qu’il sera probablement plus dangereux dans un combat direct.

