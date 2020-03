Le méchant le plus stupide de Marvel est maintenant l’un des plus meurtriers

Ce n’est peut-être pas la première fois qu’il le dit, mais Daredevil est sur le point d’être mis à l’épreuve. Dans un prochain numéro de la série Daredevil de Marvel, Matt Murdock est sur le point de faire face à une nouvelle équipe de certains de ses ennemis les plus meurtriers. Bien qu’il ait souvent été l’un des rieurs de l’univers Marvel, l’infâme “ méchant ” Stilt-Man a été confirmé comme l’un des membres de cette nouvelle escouade mortelle!

Matt est sur le point de commencer sa confrontation contre cette nouvelle équipe dans Daredevil # 19. La série actuelle, écrite par Chip Zdarsky avec l’art de Marco Checchetto, a déjà bouleversé le monde de Matthew Murdock. Récemment dans la série, Matt a pris sa retraite d’être Daredevil tout en ravivant simultanément une relation avec Elektra, un assassin amoureux de sa vie / mortel. Et, si cela ne suffisait pas, avec Wilson Fisk maintenant maire de New York, l’autre ennemi de longue date de Matt, le hibou a repris l’ancien emplacement de Fisk en tant que nouveau pivot.

CBR a d’abord rendu compte de cette histoire à venir. Cette nouvelle équipe meurtrière sera dirigée par nul autre que Bullseye, à qui la famille montante du crime Stromwyn a confié la tâche de vaincre les justiciers de Hell’s Kitchen. Outre Bullseye et Stilt-Man, les autres membres de cette nouvelle équipe sont Rhino, Crossbones et Bullet. L’inclusion de chacun de ces méchants est intéressante – certains ont apparemment tourné une nouvelle page récemment du bon côté – les lecteurs devront donc attendre et voir les motivations pour lesquelles chaque membre a décidé de rejoindre Bullseye alors que cette nouvelle histoire se joue lentement.

L’inclusion de Stilt-Man dans cette équipe est certainement l’une des pièces les plus remarquables de cette histoire à venir. Depuis l’introduction de Stilt-Man alias Wilbur Day dans le Marvel U, il a été l’un des méchants les plus constants de niveau B (ou peut-être même de C) en colère. Bien que Day possède prétendument un niveau d’intelligence semi-élevé et qu’il utilise une combinaison de combat qu’il a inventée, lui donnant une force accrue ainsi que des membres télescopiques, il n’a jamais eu beaucoup de succès dans son style de vie méchant. Des héros basés à New York comme Daredevil et Spider-Man ont souvent pu déjouer les plans de Stilt-Man avec peu d’effort. Le Punisher est allé un peu plus loin et a tué Day pendant la guerre civile de Marvel. Cependant, Day a ensuite été ramené à la vie par le Chacal au cours de l’histoire de Spider-Man’s Clone Conspiracy. Avec cette nouvelle et soudaine augmentation de la pertinence, les questions abondent maintenant quant au niveau de danger et de menace de Stilt-Man pour Daredevil et le reste de Hell’s Kitchen …

Est-ce un nouveau tournant pour Wilbur Day? Est-il enfin sur le point de devenir un vrai (et sérieux) méchant Marvel? Nous allons commencer à savoir quand Daredevil Le 19 mars arrive sur les tablettes le 4 mars.

