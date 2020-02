Le méchant mandalorien aura des scènes avec Baby Yoda dans la saison 2

Fans de Le Mandalorien pourrait avoir à s’inquiéter pour Baby Yoda, comme Giancarlo Esposito révèle qu’il partage des scènes avec le personnage dans la saison 2. Esposito joue Moff Gideon, le méchant de la série qui est après Baby Yoda / The Child. Dans la saison 1 de The Mandalorian, qui a commencé en novembre 2019, Gideon est apparu dans les deux derniers épisodes. La finale de la saison a surpris le public avec la révélation que Gideon a le Darksaber, le rendant encore plus dangereux pour Baby Yoda. Bien que l’arme soit apparue dans certaines séries animées de Star Wars, The Mandalorian est le premier spectacle en direct de la franchise, ce qui en fait la première apparition du Darksaber dans ce format.

Les téléspectateurs ne sont pas fans de Gideon, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de leur amour pour Baby Yoda. Il semble que la créature ait capturé le cœur de tout le monde sur Internet, contribuant au succès de The Mandalorian. Disney a récemment rattrapé l’engouement pour Baby Yoda, révélant enfin des marchandises plus tôt cette semaine. J’espère que cela aidera les fans jusqu’à ce que The Mandalorian revienne en octobre avec la saison 2. Bien que la date de la première soit loin, la série a commencé à filmer la saison 2 avant même que la première ne soit diffusée. Cela signifie que des acteurs comme Esposito sont déjà en mesure de taquiner ce qui va arriver.

Selon ComicBook, alors qu’il parlait récemment à FAN EXPO Vancouver, Esposito a réfléchi au moment où son personnage pourrait avoir un contact direct avec Baby Yoda. Il a partagé: “J’adore Baby Yoda, et je suis très heureux d’avoir du temps d’antenne avec ce bébé.” Esposito a expliqué: “J’ai pu mettre la main sur le Baby Yoda [puppet]”, confirmant que les deux ont déjà partagé des scènes. Il a également fait l’éloge des artistes derrière Baby Yoda, en disant:” C’est génial comment ils ont utilisé ce qu’ils savent de la technologie pour que cette marionnette soit si réelle et illustre tant d’émotions différentes. que nous avons en tant qu’êtres humains. C’est vraiment merveilleux. “

Bien qu’il faudra un certain temps jusqu’à ce que les fans voient plus de contenu Star Wars en direct comme The Mandalorian sur Disney +, ils peuvent profiter de Star Wars: The Clone Wars, qui vient de sortir son premier épisode cette semaine. Il sera diffusé chaque semaine comme la saison 1 de The Mandalorian, permettant aux téléspectateurs de savourer ce qui sera la septième et dernière saison de l’émission. Disney et Lucasfilm ont également deux autres séries d’action en direct avec Cassian Andor et Obi-Wan Kenobi. Lorsque ces émissions commenceront enfin à filmer, Diego Luna et Ewan McGregor reprendront leurs rôles dans les films.

Bien que cela puisse rendre certains fans nerveux d’entendre Gideon partager des scènes avec Baby Yoda, il a déjà été dans des moments difficiles. Compte tenu de la popularité du personnage, il est essentiellement garanti de survivre à la série. Cependant, avec les nouvelles récentes selon lesquelles Gideon aura un rôle plus important dans la saison 2, cela ne signifie pas que Baby Yoda ne sera pas confronté à ses propres défis. Les fans devront attendre Le Mandalorienest de retour pour le savoir avec certitude.

