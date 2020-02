Le meilleur BSO du cinéma de super-héros sonnera sur la Plaza de la Virgen de València

Samedi prochain, le 22 février, sur la Plaza de la Virgen del ‘cap i casal’, le San Luis Carrera Fuente Musical Grouping Band jouera entre autres le BSO du cinéma de super-héros

Le concert est une initiative conjointe de la Salle de la bande dessinée de Valence et du Département de la culture de la ville de Valence et est présenté comme le prélude à la célébration, du 28 février au 1er mars, à la Foire de Valence d’une salle tant attendue de la bande dessinée.

Il Salle comique de Valence, prépare sa prochaine édition qui se tiendra au Hall 7 de Foire de Valence du 28 février au 1er mars, et en prélude à ce concours de bande dessinée et de divertissement, la salle elle-même, à côté du ministère de la Culture de Hôtel de ville de Valence, ont convoqué le prochain Samedi 22 février de 12 à 14 heuresun Concert de la bande originale dans la même Plaza de la Virgen, où ils interpréteront des thèmes de films de super-héros, entre autres.

Le concert, ouvert au public, sera pris en charge par le Groupe musical Carrera Fuente de San Luis. Et réalisé par Didac Bosch, plus de 60 musiciens, présenteront un programme qui passe en revue les meilleures bandes sonores de films de super-héros, d’action et d’aventure.

Les participants peuvent écouter des mélodies aussi reconnaissables que celles des bandes sonores de Batman, Superman, Pirates des Caraïbes, Frozen, Indiana Jones, Star Wars Saga, The Incredibles ou Moment for Morricone, entre autres.

Un concert qui mettra également en vedette l’animation de cosplayeurs du Obi Wan Club et de l’organisation elle-même, les garçons et les filles, et les non-enfants, sont invités à se déguiser en personnages préférés.

Maite Ibañez, conseillère pour l’action culturelle de la mairie de Valence (qui fait la promotion de ce concert), ainsi que les responsables de l’organisation de la salle comique de Valence, seront chargés de présenter ce film direct.

En attendant la Comic Hall

Le concert s’ouvre la semaine précédant la célébration d’une salle de bande dessinée attendue depuis longtemps par les fans et aura la présence de plus de cinquante auteurs de partout sur la scène comique nationale et internationale ainsi que de stars de cinéma et la télévision comme protagoniste de ‘The Paper House », Jaime Lorente, ou l’Américain Jack quaidétoile estrellaLes jeux de la faim’.

En outre, la salle a déjà mis en place un vaste programme d’activités de divertissement pour les plus jeunes, avec la présence de leurs youtubers favoris, les meilleurs auteurs de bandes dessinées de la scène nationale et internationale, jeu de rôle live, jeux de société géants, ateliers droïdes Star wars, démonstrations de vol de navires Star Wars, défilés de cosplayeurs, des ateliers sur l’utilisation d’un sabre laser ou d’une course de droïdes Star Wars.

Billets déjà en vente

Les billets sont déjà en vente et peuvent être achetés sur leur site Web. Le prix varie de 6 euros pour les enfants aux packs famille pour chaque jour de la chambre. Disponible maintenant dans ce lien.

