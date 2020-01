Le meilleur cosplay de Wizard World Portland: Mandalorians, Predators, Moon Knight et plus

Wizard World Portland 2020 est dans les livres et des chasseurs de primes vêtus de mandaloriens (Boba Fett et autres) et des Jokers à Michael Myers, Jack Skellington et plus, il y avait de fantastiques cosplayers. L’édition de cette année de la convention de Portland s’est déroulée avec son Cosplay Corner pendant une autre année et a présenté plusieurs cosplayers professionnels interagissant avec leurs homologues fans. Cette année a vu moins de Deadpools que les années précédentes; il semble que le Joker ait pris le relais. Bien qu’il y en ait certainement eu quelques-unes inspirées par l’interprétation du personnage nominée aux Oscars par Joaquin Phoenix, il y avait aussi beaucoup de versions spécifiques à Ledger et de bandes dessinées.

Vous pouvez voir les photos de 411 de certains des meilleurs cosplayers du week-end ci-dessous, y compris Pikachu (un autre cosplay populaire cette année), les Rip City Ghostbusters, Hellboy et autres. Comme toujours, la convention était très amusante et il y avait plein de trucs sympas à voir, écouter et (bien sûr) acheter.