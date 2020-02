Le meilleur de DC Comics

Dernièrement DC Comics fait bien des choses et Oiseaux de proie C’est un excellent exemple de cela.

On peut déjà lire les premiers avis de Oiseaux de proie de ceux qui ont vu le film de DC Comics Et ils ne peuvent pas être plus positifs. Rottentomatoes a fait ses débuts avec 89% et Metacritics avec 59. Bien qu’il soit également vrai qu’il y a des gens qui n’ont rien aimé.

Premières critiques:

La réalisatrice Cathy Yan, connue pour sa comédie dramatique “ Dead Pigs ” de 2018, domine la mécanique des scènes imaginatives et tournantes qui font que les séquences d’action excessivement longues ressemblent à une balade dans un parc d’attractions.

Birds of Prey est plus qu’horrible. Cela ne devrait pas exister.

Le film ne se sent jamais complètement déterminé à ce que c’est.

Le ton donné par la réalisatrice Cathy Yan est plein de bonbons et de bêtises. Après la traînée sombre de Todd Phillips avec le Joker, cela peut être un soulagement.

C’était une combinaison constante d’obscurité et de plaisir. Bien que le film soit une sorte de voyage amusant, je pense que les performances ont été parfaitement réalisées et que le casting a été assez réussi.

Cependant, quand il s’agit de divertir, c’est le film de Margot Robbie, et c’est son impulsion agressive et sa vision peu orthodoxe pour Harley Quinn qui maintient Birds of Prey élevé, alerte et prêt à être lancé.

J’adore. Birds of Prisoner ne dure également qu’une heure glorieuse et quarante minutes, mais il ne se sent pas pressé car il raconte beaucoup d’histoire.

Un amusement assez ludique pour qu’il manque une scène d’action exceptionnelle ou une phrase meurtrière.

Ce n’est pas aussi génial que Deadpool, mais il a la même atmosphère.

Certes pas parfait, mais avec plein de points lumineux, dont une ode à Marilyn Monroe, Birds of Prey parvient à prendre son envol vers la fin du premier acte pour un voyage captivant et vertigineux.

Birds of Prey sortira le 7 février 2020.

