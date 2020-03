Le meilleur super-héros Marvel sera dans le film Black Widow

David Harbour a expliqué pourquoi son personnage de Black Widow nommé Alexi Shostakov / Red Guardian pourrait être le meilleur super-héros de Marvel.

Dans une récente interview, l’acteur David Harbour, qui est devenu célèbre pour avoir joué Jim Hopper de Stranger Things, a exprimé son opinion sur l’ajout de Gardien rouge Veuve noire et UCM, qui se qualifie en tant que super-héros Marvel.

“Je pense que je suis partial, mais je pense qu’il est le meilleur personnage de tout l’univers cinématographique Marvel”, a-t-il déclaré. “Je veux dire, c’est un narcissique, donc c’est très approprié pour moi de le jouer. Mais il a plusieurs couches. À un certain niveau, il est votre personnage de super-héros Marvel classique, mais lorsque vous le rencontrez, il a besoin qu’il les aime, et il veut être considéré comme amusant et un gros coup, ce qui n’est pas le cas. “

Ce sera un secondaire de luxe.

Dans les bandes-annonces, Alexi sourit quand il dit la phrase “famille, nous serons à nouveau ensemble”, indiquant que Natasha n’a pas rendu visite à Alexi ou aux autres collègues depuis longtemps. Cependant, alors qu’Alexi peut profiter des retrouvailles, cela se produit dans les circonstances les plus dangereuses, car la famille sera obligée de traiter avec le méchant. Taskmaster.

Le film de Veuve noire Il sera fixé dans la période entre Captain America: guerre civile (2016) et Avengers: Infinity War (2018). Dirigée par Cate Shortland, met en vedette Scarlett Johansson comme Natasha Romanoff / Black Widow, Florence Pugh comme Yelena Belova, David Harbour comme Alexei Shostakov / Red Guardian, O-T Fagbenle comme Rick Mason et Rachel Weisz comme Melina. Le film sortira en salles le 30 avril 2020 si la date n’est pas modifiée à cause du Coronavirus.

Y a-t-il vraiment un personnage qui peut être considéré comme le meilleur super-héros Marvel? Certes, chaque fan ou spectateur a son préféré. Il y a aussi beaucoup de choix. Captain America, Thor, Iron Man, Hulk ou l’un des gardiens de la galaxie.

