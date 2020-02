Le mentaliste: où sont-ils maintenant?

Créé par Bruno Heller, qui produit actuellement Fox’s Gotham, The Mentalist a suivi Patrick Jane, interprété par Simon Baker, un consultant du CBI avec un historique remarquable pour résoudre des cas en utilisant ses incroyables capacités d’observation, ses capacités mentalistes et son statut de célébrité mineure passée comme un médium. L’émission tournait autour de la recherche par Jane du tueur en série Red John qui avait assassiné sa femme et sa fille.

L’histoire de Red John a pris fin dans la première moitié de la saison six lorsque Jane a finalement découvert son identité et l’a tué. Mais, le spectacle a continué pour une septième saison plus courte qui a enveloppé les choses dans un petit arc soigné. La finale a été diffusée en 2015, nous avons donc décidé de vérifier la distribution et de voir ce qu’ils faisaient aujourd’hui.

10 XANDER BERKELEY (THOMAS MCALLISTER)

Le principal antagoniste de la série, le tueur en série surnommé Red John, connu pour avoir assassiné au moins 28 personnes (dont la femme et la fille de Patrick Jane), a été révélé dans la saison six comme étant le shérif du comté de Napa, Thomas McAllister. Mais Red John s’est avéré être bien plus que votre tueur en série ordinaire. McAllister dirigeait l’organisation criminelle clandestine de responsables de l’application des lois corrompus de Californie connue sous le nom de Blake Association, ce qui explique comment il a évité la capture pendant si longtemps. Cependant, au final, rien ne pouvait le sauver de Patrick Jane.

Thomas McAllister, alias Red John, a été interprété par Xander Berkeley, qui n’est apparu que dans cinq épisodes, bien qu’il soit le méchant principal de la série. Jusqu’en 2018, Berkeley a joué Gregory dans The Walking Dead d’AMC. Plus récemment, il a joué dans Supergirl et MacGyver.

9 MICHAEL GASTON (GALE BERTRAM)

Le directeur de CBI, Gale Bertram, a fait sa première apparition dans The Mentalist dans la saison trois. Bien qu’il semblait en faveur des méthodes peu orthodoxes de Jane au début, il a changé le ton quand Jane l’a soupçonné de meurtre / enlèvement. Jane et le public sont devenus de plus en plus méfiants à l’égard de Bertram et il est devenu l’un des principaux suspects de Red John.

Gale Bertram a été interprété par Michael Gaston, qui est célèbre pour jouer des personnages complices – le gouverneur Royce sur Designated Survivor, le directeur adjoint de la CIA Carter sur Blindspot, etc. Plus récemment, Gaston est apparu sur The Man in the High Castle, où il a joué l’un des bons gars. D’autres crédits télévisés récents pour Gaston incluent Treadstone, Power et Law & Order: SVU.

8 AUNJANUE ELLIS (MADELINE HIGHTOWER)

Lisbon et son équipe avaient certainement beaucoup de patrons. Dans la saison deux, Madeline Hightower est devenue la nouvelle chef du bureau de CBI Sacramento et a immédiatement fait savoir à tout le monde qu’elle ne tolérerait aucune drôle d’affaire. Déterminé à tout faire selon le livre, Hightower a forcé Rigsby et Van Pelt à mettre fin à leur relation et a menacé la carrière de Lisbonne si Jane continuait d’enfreindre les règles. Cependant, malgré son attitude irréfléchie, Hightower était une alliée pour vaincre Red John.

Madeline Hightower a été interprétée par Aunjanue Ellis, qui devrait apparaître dans la prochaine série HBO Lovecraft Country, et a récemment joué dans la mini-série Netflix When They See Us. Ellis a également récidivé récemment sur survivant désigné en tant que vice-présidente Ellenor Darby.

7 PRUITT TAYLOR VINCE (J.J. LAROCHE)

J.J. LaRoche est arrivé dans la saison trois en tant que nouveau chef de l’Unité des normes professionnelles du CBI, chargé d’enquêter sur la mort d’un membre du réseau de Red John. LaRoche s’est rapidement avéré être l’égal intellectuel de Jane, ainsi que décalé et socialement maladroit, ce qui a fait de lui l’un des personnages de soutien les plus intrigants et divertissants de The Mentalist. LaRoche avait également un sombre secret – il gardait la langue du violeur de sa mère dans une boîte Tupperware enfermée dans un coffre-fort.

LaRoche a parlé d’une voix monotone et a affiché des mouvements oculaires flous parce que l’acteur Pruitt Taylor Vince est diagnostiqué avec une condition qui provoque le déplacement involontaire des yeux d’une personne. Récemment, Pruitt Taylor Vince est apparu sur Agents of S.H.I.E.L.D. comme Grill, le maître d’œuvre impitoyable de la cour de récupération du phare. Il a également joué sur The Blacklist.

6 JOE ADLER (JASON WILEY)

Au cours de la saison six, l’histoire s’est déplacée de Sacramento, en Californie, à Austin, au Texas, à la suite de la dissolution de CBI et de l’exil de deux ans de Jane au Venezuela. Le FBI a fait appel à contrecœur à l’aide de Jane pour une affaire, mais avant de dire oui, Patrick leur a donné une liste de demandes – la première étant qu’il ne travaillerait directement qu’avec Teresa Lisbon. Bientôt, Jane, Lisbonne et Cho ont commencé à travailler pour le FBI avec quelques nouveaux collègues.

L’un des agents de leur nouvelle équipe était Jason Wiley, également connu sous le nom de Coyote, mais ne lui demandez pas pourquoi. L’agent Wiley était un expert en informatique décrit par Joe Adler. Récemment, Adler est apparu dans un épisode de The Good Doctor, mais il a également joué un rôle récurrent dans Grey’s Anatomy en tant que Dr Isaac Cross.

5 OWAIN YEOMAN (WAYNE RIGSBY)

L’agent Wayne Rigsby, interprété par Owain Yeoman, était un agent principal de l’équipe de Lisbonne qui travaillait souvent avec Kimball Cho et Grace Van Pelt. Rigsby était fidèle à Lisbonne, suivant toujours ses ordres, mais il a également rapidement accepté l’un des plans non conventionnels de Jane. Il avait une relation quelque peu compliquée avec Grace Van Pelt, avec qui il avait le béguin depuis le premier jour. En fin de compte, les deux ont eu leur bonheur pour toujours.

L’acteur Owain Yeoman a comparé l’équipe à une famille dysfonctionnelle et a déclaré que dans ce scénario, Rigsby serait le grand frère autoritaire. Après son départ de The Mentalist, Yeoman a interprété Benedict Arnold dans TURN: Washington’s Spies, et était récemment un habitué de la série ABC Mystery Emergence.

4 AMANDA RIGHETTI (GRACE VAN PELT)

L’agent CBI Grace Van Pelt nouvellement créé s’est spécialisé dans les ordinateurs et le piratage. Elle est immédiatement entrée en conflit avec Jane sur l’existence de «vrais médiums». Jane, bien sûr, a affirmé qu’il n’y avait rien de tel, alors que Van Pelt a insisté sur le fait que de vrais médiums existent, mentionnant même un cousin psychique qui l’a aidée à parler à l’autre côté. Pourtant, les deux ont mis leurs différences de côté et sont devenus de bons amis.

Grace Van Pelt a été interprétée par Amanda Righetti, qui a récemment joué dans la série de science-fiction Colony d’USA Network. Le spectacle se déroule dans un futur proche dystopique de Los Angeles et suit la famille Bowman alors qu’elle lutte pour survivre et aider à ramener la liberté au peuple.

3 TIM KANG (KIMBALL CHO)

Le détective Kimball Cho est le membre calme et rassemblé de l’équipe, ne montrant généralement aucune émotion. Il est presque toujours comiquement sérieux et il avait certains des zingers les plus drôles. Dans une scène d’interrogatoire célèbre, un suspect a menacé Cho de “Je peux passer un coup de fil et ta carrière est triste”, à quoi Cho a répondu “C’est impressionnant. Le meilleur que je puisse obtenir avec un seul appel est une pizza “. Sa personnalité snarker impassible fait de lui un personnage préféré des fans.

Cho a été interprété par Tim Kang, qui joue actuellement sur Magnum P.I. de CBS refaire. Kang dépeint le détective HPD Gordon Katsumoto, qui, bien qu’il ne soit pas un grand fan de Magnum, finit généralement par offrir ses services de sauvetage. Il est également revenu sur la série Marvel Cloak & Dagger de Freeform.

2 ROBIN TUNNEY (TERESA LISBON)

Le partenaire et patron de Patrick Jane au CBI, l’agent Teresa Lisbon, a été interprété par l’actrice Robin Tunney. Au début, Lisbon n’était pas contente que Jane traîne sur ses valises, mais comme un champignon, il a grandi avec elle. Bien qu’elle ait souvent reproché à Jane de ne pas suivre la procédure, de ne pas la consulter et d’aller à l’encontre de ses ordres directs, elle appréciait ses idées et le défendait même auprès de ses patrons.

En 2019, Robin Tunney est revenu à la télévision dans le rôle principal du drame juridique d’ABC The Fix. Créée par Marcia Clarke, la série fait suite à la procureure de district de L.A., Maya Travis, qui a perdu une affaire de meurtre très médiatisée alors qu’elle tentait de défendre une célébrité. Avance rapide de huit ans et le même homme est à nouveau soupçonné, donnant à Maya une seconde chance. Malheureusement pour les fans, The Fix a été annulé après une seule saison de 10 épisodes.

1 SIMON BAKER (PATRICK JANE)

Simon Baker a dépeint le mentaliste titulaire Patrick Jane, une ancienne fausse célébrité psychique et mineure qui a fait l’erreur de narguer le tueur en série connu sous le nom de Red John à la télévision. Cela a incité Red John à assassiner la femme et la fille de Jane, ce qui a conduit Jane à se donner pour but de venger leur mort. Il commence à travailler en tant que consultant avec le CBI, utilisant son ensemble particulier de compétences pour résoudre des crimes et rechercher Red John.

Simon Baker, originaire d’Australie, a récemment joué le rôle principal dans High Ground, un film australien se déroulant dans les années 1930 qui suit un chasseur de primes nommé Travis (Baker) alors qu’il se lance dans une chasse à l’homme avec un jeune homme autochtone, et dévoile un secret qui les oppose les uns aux autres. Il a également joué en face de Sarah Jessica Parker dans le film dramatique romantique Here and Now en 2018, et réalisé / joué dans le drame indépendant Breath en 2017, mais n’a pas encore joué un autre rôle à la télévision depuis Le mentaliste terminé.

