Le mérovingien peut revenir dans The Matrix 4

L’un des grands acteurs des suites Matrix pourrait être de retour pour le quatrième film à venir dans le Merovingian. Selon le site de cinéma français Allocine, Lambert Wilson est en négociations pour reprendre son rôle de programme voyou au sein de la matrice qui est apparu dans The Matrix Reloaded, qui fournit un refuge pour les programmes exilés ou obsolètes qui souhaitent se cacher dans la matrice et a fourni un obstacle à Neo et Trinity alors qu’ils tentaient d’acquérir le Keymaker (Randall Duk Kim).

Les scènes du Merovingian sont quelque peu polarisantes parmi les fans de Matrix, car le personnage plonge profondément dans les aspects philosophiques alambiqués de la franchise et est l’un des premiers personnages majeurs à le faire, signalant le changement dans les suites loin des aspects les plus simples de la parcelle. Lambert a repris le rôle dans The Matrix Revolutions et l’a exprimé dans le jeu vidéo Enter the Matrix.

Allocine note que Wilson leur a dit que sa principale préoccupation est la programmation, car il a des engagements théâtraux qui peuvent entrer en conflit avec la production. S’il se connecte, il rejoindra Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett-Smith, Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II et Jonathan Groff dans le casting du film, qui commencera à tourner plus tard cette année pour un 21 mai 2021 date de sortie.