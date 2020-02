Le Messie céleste de l’univers Marvel revient

Le prochain événement de Univers Marvel ce sera si choquant que ça apportera Messie céleste, un personnage qui sera très important pour l’avenir.

Dans la préparation de Empyre, Le méga univers de l’univers Marvel qui débute en avril a annoncé une nouvelle série de titres intitulée Lords of Empyre: Celestial Messiah. Écrit par Alex Paknadel avec l’art de Alex Lins, se concentrera sur les héros cosmiques Mantis et son fils, Quoi. Ou comme certains fans peuvent le rencontrer, le Messie céleste du Univers Marvel.

Marvel a jeté les bases de Empyre depuis un certain temps. Bien qu’il se déroule en grande partie dans le côté cosmique, l’événement affectera tous les coins de l’univers Marvel. L’histoire centrale tourne autour de l’ancien jeune vengeur Teddy Altman, également connu sous le nom Hulking, un héros qui change en partie Kree et en partie Skrull, une caractéristique remarquable, car les deux espèces exotiques sont ennemies depuis longtemps.

Une grande bataille approche.

À Empyre, Hulkling (maintenant “Dorrek VIII”) est devenu le dirigeant d’une nouvelle alliance Kree – Skrull, donnant à ses habitants leur premier objectif principal: envahir la Terre. Seuls les efforts combinés des Avengers, des Fantastic Four et du capitaine Marvel peuvent aider à défendre la planète contre l’invasion extraterrestre. Mais comme la prophétie cosmique de “Roi de l’espace” ça se réalise, il semble qu’un autre se concentre sur Mantis et son fils se réalise également.

Appelant l’héritier cosmique «l’un des personnages les plus conflictuels et intrigants de l’événement Empyre», il devrait être clair que même pour les bandes dessinées, la longue et compliquée histoire de la Messie céleste Cela peut être difficile à cerner. Son histoire commence tôt dans la vie de Mantis, quand une prophétie a surgi qui a dit que Mantis serait le “Vierge céleste”, et aurait un fils avec un homme Cotati (une race végétale). Ça Messie céleste Cela changerait profondément l’univers Marvel. Cela s’est finalement produit alors que Mantis était affilié aux Avengers lors d’un conflit impliquant Kang le conquérant. Tout a abouti à Fantastic Four numéro 325 quand Mantis a eu un fils avec un Cotati qu’il avait pris la forme de son ancien amant décédé et Avenger, Épéisteet ce fils était Seqouia (ou Quoi, comme il aime qu’on l’appelle). Et maintenant, c’est un adulte.

Synopsis de la bande dessinée:

La veille de l’ascension de Quoi est proche! Mais lorsque les tests sont interrompus par un intrus inattendu, Mantis. Qui va gagner cette bataille de volontés? Ne vous perdez pas lorsque la mère et le fils se font face, révélant des secrets qui façonneront le cours de l’univers Marvel!

Cette série de connexion pourrait être la dernière pièce du puzzle Messie céleste que beaucoup attendaient. Bien que la prophétie ait été introduite il y a des décennies, la véritable signification de ce que signifie le Messie céleste et l’effet profond qu’elle peut avoir sur l’univers Marvel est encore inconnue. Le fait que cette série soit liée à un événement massif et centrée directement sur Quoi est encore plus intrigant pour les fans du personnage. Tous les signes indiquent que la série limitée a des effets durables sur Quoi, Mantis et la prophétie du Messie céleste … En supposant que cela se réalise.

Quoi est l’enfant que les gens ont du mal à trouver et à protéger? Et l’univers Marvel changera-t-il pour toujours? Nous saurons bientôt quand Lords of Empyre: Le Messie Céleste numéro 1 être publié et nous pouvons connaître tous les détails.

Partager

Article précédent

La série Netflix Dracula pourrait avoir une deuxième saison

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.