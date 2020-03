Le Minotaure de Marvel se transforme en un être abominable

L’ennemi de Hulk, Dario Agger, également connu sous le nom de Marvel Minotaure, a subi une transformation dégoûtante.

Le plus grand ennemi de Immortal Hulk Cela semblait être le monstre le plus effrayant que je pouvais affronter, mais il y a toujours des choses plus effrayantes. Dario Agger, le Minotaure Marvel, a utilisé ses milliards de dollars et les médias mondiaux pour mener une guerre totale contre le diable Hulk. Lors de la création de monstres pour combattre un démon, Dario a accidentellement déclenché quelque chose de trop puissant pour qu’il puisse le contrôler, et dans la nouvelle bande dessinée, le coût résultant est effrayant et horrible.

Dario Agger a commencé sa carrière en tant que méchant contre Thor par Jason Aaron, un humain qui s’est transformé en monstre demi-taureau et a utilisé la compagnie pétrolière Roxxon d’attaquer la Terre au profit. Devil Hulk a déclaré la guerre à la corruption humaine, à commencer par les responsables du changement climatique, avec Dario Agger en tête de liste.

Le Minotaure Marvel a commencé avec des soldats ressemblant à Hulk, mais quand ils ont été vaincus, il a décidé de recruter un monstre qui pourrait combattre le géant vert à la fois mentalement et socio-politiquement. C’était sa stratégie la plus réussie et celle qui le conduirait à un sort pire que la mort.

Le méchant dans cette histoire est Xemnu, qui vise à détruire Hulk à tous les niveaux.

La société Roxxon a organisé une attaque pour rendre le Hulk destructeur et dangereux tout en Xemnu Il est descendu comme un ange pour tout réparer. Xemnu en a profité pour contrôler les souvenirs de tous ceux qui regardaient, faisant de la population le voir comme le héros de son enfance. Alors que Hulk et Bruce Banner étaient considérés comme des terroristes dangereux. Même Hulk lui-même le croyait. Le Minotaure Marvel a stimulé Xemnu, offrant à ses propres assistants d’étancher la faim de viande de la créature à fourrure. “Je peux toujours engager un autre assassin”, a déclaré le méchant à l’un de ses employés lorsque Xemnu l’a avalé.

Immortal Hulk # 33 Il nous montre exactement ce qui arrive aux personnes qui mangent du Xemnu. Au lieu de mourir directement, ils deviennent des cyborgs sans visage aux yeux pétillants. Agger est choqué de découvrir que les repas qu’ils proposent à Xemnu sont toujours ses serviteurs et qu’il a mangé tous ceux qu’il a rencontrés dans le bâtiment. Agger essaie de mettre fin à ce cauchemar, mais Xemnu lui dit qu’il ne reste plus d’employés humains. “Ils étaient jetables. Tous ceux. Tu m’as appris ça. “

Les conséquences sont désastreuses pour Dario Agger.

Lorsque Hulk amène le combat dans le bureau d’Agger, il espère enfin combattre le Minotaure Marvel, mais ne trouve qu’une étrange bosse. La boule de poils brisée et digérée qui était autrefois Dario Agger rampe vers Hulk dans une traînée de sang et d’intestins, utilisant le peu qui lui restait de la bouche pour gémir à l’aide. La créature qui pensait que cela l’aidait était en fait là pour la consommer. En fin de compte, Agger était juste plus de viande pour Xemnu, et tout son argent et son pouvoir ne faisaient rien de plus que le mettre dans la dernière rangée pour la boucherie.

Une leçon que le Minotaure Marvel a apprise de la pire façon possible.

