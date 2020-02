Le MMO TemTem de type Pokémon vend plus de 500 000

Temtem s’est vendu à plus de 500 000 exemplaires au 21 février de cette année. Le jeu de rôle massivement multijoueur à accès anticipé a été le premier MMO réussi de 2020. Il a pris d’assaut fin janvier, offrant aux fans de Pokémon une alternative en ligne unique à leur aventure de collecte de créatures préférée.

Fabriqué par CremaGames S.L, Temtem a reçu un bon accueil depuis sa sortie, avec plus de 16 000 critiques très positives sur Steam et culminant à un peu moins de 40 000 joueurs simultanés. Le titre à accès anticipé utilise une esthétique colorée inspirée de l’anime avec un combat au tour par tour addictif que certains ont qualifié de plus difficile que Pokémon. Mécaniquement, bien que similaire à Pokémon, Temtem est itératif et additif, comme les développeurs de CremaGames S.L. créé une jauge d’endurance que les joueurs doivent équilibrer pendant le combat. L’accent mis sur les avantages de type crée également des batailles unilatérales si elles ne sont pas bien comprises.

Il a été révélé que Temtem s’est vendu à 500 000 exemplaires dans le monde exactement un mois après sa sortie. Le Twitter officiel de Temtem l’a déclaré, tout en dévoilant une prochaine feuille de route pour le contenu – une pratique quelque peu standard pour les titres à accès anticipé. Les feuilles de route de contenu incluent généralement des temps de publication approximatifs pour des mises à jour plus importantes qui peuvent, dans ce cas, inclure de nouvelles mécaniques, des créatures à collectionner et des zones.

Vous voulez savoir exactement ce qui attend Temtem?

Nous savons! Nous vous entendons et savons que vous souhaitez regarder vers l’avenir avec nous: la feuille de route est en cours d’élaboration et en cours! 🗺

Merci de soutenir Temtem! Apprivoisement heureux! 💖

Temtem a été critiqué comme étant trop dérivé, bien que la plupart des fans et des critiques semblent avoir confiance en sa mécanique, même s’il s’agit d’un titre à accès anticipé. D’autres ont critiqué le prix de trente-cinq dollars sur un jeu qui n’a pas encore vu la majorité de son contenu prévu. Cela dit, à l’instar d’autres titres à accès précoce tels que Risk of Rain 2, Temtem est suffisamment poli pour garantir l’espoir parmi les fans de Pokémon et MMO.

Les fans de Pokémon se sont livrés à un nouveau titre de série en 2019, Pokémon Sword and Shield, ainsi qu’aux remakes de Pokémon Yellow en 2018. La même chose ne peut pas être dite pour les fans de MMO, qui réclament un nouveau RPG en ligne révolutionnaire dans lequel s’enfoncer les dents. Le genre MMORPG a vu son arène se rétrécir au cours de la dernière décennie, car de nouveaux titres ont rapidement disparu et les développeurs ont lentement tourné leur attention vers d’autres genres. Le terme désormais familièrement créé «MMO-Lite» semble être la trajectoire la plus courante pour les versions futures. Destiny 2, Anthem, The Division 2 et Warframe sont tous des jeux qui entrent dans cette catégorie car ils incluent des systèmes inspirés des MMO, tels que de grandes zones ouvertes et la communication avec les joueurs. Cependant, ils sont généralement limités en termes d’environnements, d’échange et de nombre de joueurs dans les zones.

Pour de nombreux joueurs, le MMO-Lite est devenu un merveilleux moyen entre l’expérience sociale d’un MMORPG et la moindre demande d’un RPG solo. Cependant, les fans de MMO purs et durs semblent encore manquer de place sur le marché contemporain. La plupart continuent à jouer des titres plus anciens et pertinents tels que World of Warcraft et Final Fantasy 14. Cela dit, New World, produit par Amazon Game Studios, cherche à offrir une expérience MMORPG traditionnelle plus tard en 2020. De nombreux fans de MMORPG traditionnels se tournent vers Nouveau Monde pour inaugurer la prochaine décennie, Temtem présente encore bon nombre des traits sans doute restrictifs que l’on trouve couramment dans un MMO-Lite.

