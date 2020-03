Le mode Deathmatch de PUBG est ce dont le jeu a besoin pour survivre en 2020

Le mode Team Deathmatch récent pour PUBG pourrait être le salut dont le jeu a besoin en 2020. Le mode a été ajouté la semaine dernière, et la réponse des joueurs a été extrêmement positive. Ce n’est pas quelque chose de complètement nouveau pour l’IP, cependant. La partie free-to-play du jeu, appelée PUBG Lite, a été traitée avec une variante Team Deathmatch similaire mais distinctement différente à la fin de l’année dernière.

L’échelle du mode était plus petite, tandis que les cartes étaient complètement originales et créées spécifiquement pour cette question. Pourtant, c’était un ajout intéressant au jeu, et il est surprenant qu’il ait fallu si longtemps aux développeurs pour présenter Team Deathmatch au principal client PUBG. Selon SteamCharts, le jeu a vu le nombre de joueurs le plus élevé en près de deux mois le 19 février, le jour où le mode est sorti. Cela n’a pas affecté la baisse régulière de manière drastique, mais l’impact à long terme pourrait aider le jeu à éviter de perdre sa base de joueurs. Et surtout, Team Deathmatch peut attirer efficacement de nouveaux joueurs qui sont actuellement rejetés par la complexité du jeu.

Match à mort par équipe pourrait abaisser les barrières d’entrée pour les nouveaux arrivants PUBG

PUBG n’est pas célèbre pour être accueillant envers les nouveaux arrivants car il s’appuie sur des mécanismes réalistes, en particulier dans son tir, mais ne donne pas aux joueurs suffisamment de temps ou de zones pour s’entraîner. C’est un sérieux inconvénient pour le jeu lorsque ses concurrents sont beaucoup plus accessibles. Heureusement, l’ajout du mode Team Deathmatch pourrait casser la situation en faveur de PUBG en permettant aux joueurs de s’entraîner dans l’environnement spécialement conçu pour le tir. Pour ceux qui aiment le cadre moderne offert par le jeu mais craignent les mécanismes complexes, le TDM est la meilleure opportunité pour travailler sur les compétences, se familiariser avec les systèmes du jeu et finalement gagner suffisamment de confiance pour rivaliser avec les joueurs en mode bataille royale.

On pourrait dire que l’expérience de base dans PUBG pourrait souffrir du mode récemment ajouté. Il existe plusieurs arguments raisonnables pour prouver ce point de vue, et le plus convaincant est que Team Deathmatch peut encore disperser le public. Cela a du sens, d’autant plus que le jeu propose une variété de filtres pour ses serveurs jouables, comme le positionnement de la caméra, la carte préférée ou la méthode de mise en file d’attente. Cependant, à y regarder de plus près, il devient clair que cela ne devrait pas poser de problème majeur.

Tout d’abord, les récompenses dans TDM sont limitées et n’impliquent pas Survivor Pass, ce qui est une raison majeure de passer du temps dans d’autres types de matchs plutôt que simplement TDM. Deuxièmement, les matchs sont si rapides et extrêmement répétitifs qu’ils peuvent rapidement devenir désagréables. Grâce à la façon dont le mode est conçu, il ressemble plus à un échauffement avant les véritables escarmouches de la bataille royale. Dans l’ensemble, il ne semble pas que Team Deathmatch puisse distraire l’audience suffisamment longtemps pour avoir un effet sensiblement négatif sur les temps de chargement et les populations de serveurs.

Il est à son meilleur lorsqu’il est considéré comme un terrain d’entraînement approprié, et c’est un énorme avantage pour ceux qui sont désactivés par les mécanismes de tir complexes de PUBG. Après avoir maîtrisé les échanges de tirs, le jeu devient beaucoup plus facile à apprécier. De plus, Team Deathmatch n’est que le premier de plusieurs modes Arcade à venir. Les prochains mois démontreront si cette route s’avère suffisante pour PUBG’s survie.

PUBG est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

