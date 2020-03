Le moment est venu de découvrir si la légende est réelle. Nouveau trailer de ‘Jungle Cruise’

Walt Disney Pictures a publié une nouvelle bande-annonce et une affiche pour ‘Croisière dans la jungle‘, le nouveau film réalisé par l’espagnol Jaume Collett-Serra qui met en vedette Dwayne Johnson et Emily Blunt avec Jesse Plemons, Jack Whitehall, Paul Giamatti et Dgar Ramrez (en tant que méchant de la fonction).

Inspiré par la célèbre attraction de Disneyland, le film est une expédition dans la forêt amazonienne pleine d’aventures dirigée par le capitaine charismatique d’un bateau fluvial et un explorateur dans une mission de recherche.

John Davis, John Fox, Dwayne Johnson, Hiram Garcia, Dany Garcia et Beau Flynn sont les producteurs de ce blockbuster qui devrait atteindre les cinémas dans la plupart du monde l’été prochain.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube

