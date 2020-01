Le moment le plus mémorable du film capturé par les fans sur Twitter – HITC

Si vous deviez reprendre votre souffle un instant, nous sommes sûrs que vous n’étiez pas seuls.

1917 était en train de déchiqueter les nerfs, mais cette scène de rat était tout autre chose!

Le dernier film de Sam Mendes est moins quelque chose que vous regardez et plus quelque chose que vous survivez – et c’est absolument un compliment, soit dit en passant.

Le cinéaste anglais s’est révélé être un maître de la tension avec des efforts de mise en scène tels que Jarhead et Skyfall, mais ici, il a sculpté son expérience la plus épuisante à ce jour.

Nous nous concentrons sur nos protagonistes – les soldats britanniques Lance Cpl. Schofield (George MacKay) et Lance Cpl. Blake (Dean-Charles Chapman) – alors qu’ils se lancent dans une tâche apparemment impossible. Ils sont chargés de braver les périls du territoire ennemi pour mettre fin à une attaque qui coûtera la vie à 1 600 hommes alliés. L’un des hommes qui va périr est le frère de Blake, prêtant encore plus d’enjeux au récit.

1917 scène de rat

Il y a tellement de moments exigeants dispersés, mais la scène du rat se distingue comme la plus choquante.

C’est la pièce maîtresse dans laquelle les deux soldats explorent les tranchées ennemies. En naviguant à l’intérieur, ils découvrent rapidement un fil de déclenchement dans l’entrée de l’un des tunnels.

Bien que cela puisse initialement sembler une crise évitée, un rat déclenche l’un des nombreux pièges (sacs suspendus au plafond) et le fait glisser directement dans le fil de déclenchement, déclenchant une énorme explosion et donnant le coup de pied à une montagne russe si tendue qu’elle justifie une quasi-physique réaction du public.

Beaucoup ont été contraints de s’emparer des accoudoirs de leurs sièges en panique!

Les fans de 1917 réagissent à la scène du rat sur Twitter

Comme prévu, la scène a mérité une grande attention sur les réseaux sociaux.

Découvrez un tas de tweets ci-dessous:

Le sens de l’humour gagnant de George MacKay!

Dans une interview avec Vulture, l’acteur George MacKay de 1917 a été interrogé sur les rats: “Étaient-ils réels, ou étaient-ils CGI?”

Bien sûr, vous pourriez simplement donner une réponse vraiment ennuyeuse… mais, George fait mieux avec cette réponse: «Je ne veux pas ruiner la magie! Je pense qu’il y a un mélange de certains des meilleurs acteurs de rat de Grande-Bretagne, oui. Je pense que l’un d’eux était à Ratatouille et il a eu un temps de travail tranquille au cours des dernières années. Mais vous savez, je veux dire qu’il y a des choses qui ont un peu d’aide avec la magie des effets spéciaux. C’était un mélange de trucs. “

Si nous nous trouvons bientôt dans une animalerie, nous ne regarderons peut-être pas les rats sans nous souvenir de cette scène pendant un certain temps.

