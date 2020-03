Le monde réaliste du robot à rayons X # 1

La dernière extravagance de science-fiction de Mike et Laura Allred Robot à rayons X # 1 est à un peu plus de deux semaines de la sortie des rayons de votre librairie de bandes dessinées locale et nous avons un aperçu exclusif de la nouvelle série qui plie la réalité.

Mike Allred est un écrivain et artiste connu pour sa série Madman, avec le héros le plus ginchin du moment, Frank Einstein. Allred a travaillé sur un certain nombre de séries populaires, notamment X-Force et X-Static avec Peter Milligan, Silver Surfer (pour lequel il a remporté un prix Eisner) avec Dan Slott, iZombie avec Chris Robertson et une flopée d’autres séries colorées. une variété d’éditeurs différents. Plus récemment, Allred a travaillé sur le roman graphique original BOWIE: Stardust, Rayguns & Moonage Daydreams par Insight Comics. La coloriste lauréate du prix Eisner Laura Allred donne vie au travail de son mari avec ses magnifiques couleurs vives. Les deux ont prouvé maintes et maintes fois qu’ils sont une combinaison gagnante et X-Ray Robot # 1 de Dark Horse Comics cherche à poursuivre cette tendance.

X-Ray Robot raconte l’histoire d’un scientifique du nom de Max qui participe à une expérience qui ne se déroule pas comme prévu et envoie son esprit à travers les vagues de la réalité. Le robot qu’il a expérimenté le rejoint dans son voyage à travers le tissu coloré de la réalité, affirmant qu’il est une version de 277 ans de Max du futur qui peut “ X-Ray ” la réalité. Alors que les deux voyagent à travers le temps et la réalité, ils devront arrêter un être connu sous le nom de “Nihiliste” qui veut ramener la réalité à ses débuts. Les aperçus sont classiques Allred avec beaucoup de bonté SciFi, des scènes colorées et de l’art trippy. Allred est le maître de transformer des histoires trippantes en aventures colorées et loufoques et le robot X-Ray # 1 semble être exactement cela. Brian Michael Bendis a fait l’éloge de la série, affirmant que «l’un des meilleurs dessinateurs de bandes dessinées a recommencé! X-Ray Robot est un autre homerun d’Allred !! ”

Découvrez l’aperçu exclusif de . du robot X-Ray # 1, qui présente l’expérience qui modifie la réalité de Max avec le robot.

Robots à rayons X # 1

Écrit par Mike Allred

Art par Mike Allred

Couleurs par Laura Allred

Couverture par Mike Allred

Max est un père de famille à la recherche d’une vie plus intéressante. Tout en menant une nouvelle expérience au travail, le tissu de sa réalité est déchiré sous ses yeux, et une figure robotique apparaît, prétendant être son moi de 277 ans. Le robot est capable de “ X-Ray ” de multiples dimensions et combat une entité nihiliste d’une autre dimension qui veut prendre toute la vie à son statut de “ Pre-Big Bang ”. Max et le robot se lancent dans un roadtrip interdimensionnel à travers le passé et le futur pour abattre le ” Nihilist ” et sauver l’univers!

Dans les librairies de bandes dessinées le 25 mars 2020.

A propos de l'auteur

Liam McGuire est un éditeur de bandes dessinées pour .. Originaire de la Nouvelle-Écosse, il a travaillé pour de nombreuses publications, dont Cineplex Canada, MLB.com, Vice, CBR.com, et plus encore.

