Le monde selon Jeff Goldblum renouvelé pour la saison 2 sur Disney +

Les abonnés Disney + obtiennent officiellement plus de Le monde selon Jeff Goldblum, avec la saison 2 en route. La société a lancé son service de streaming il y a quelques mois avec un arriéré géant d’émissions et de films Disney, mais un élément clé du succès d’un service de streaming est également la quantité de contenu original qui est offert. La plus grande exclusivité présentée au lancement était The Mandalorian, qui a contribué à faire de Disney + une victoire précoce pour la Mouse House, mais il existe de nombreux autres éléments de programmation originale.

L’un de ces spectacles originaux est Le Monde selon Jeff Goldblum. La série vient de National Geographic et suit Goldblum, qui produit également la série, car il en apprend plus sur des articles qui sont déjà assez bien connus. Certains des sujets abordés dans la saison 1 incluent la crème glacée, les chaussures, le denim et les véhicules récréatifs, et la personnalité unique de Goldblum ne fait qu’ajouter au plaisir que le monde selon Jeff Goldblum offre. Alors que la première saison tire à sa fin, Disney a confirmé que d’autres viendront.

Disney et National Geographic ont annoncé aujourd’hui dans un communiqué de presse que le monde selon Jeff Goldblum obtiendra une deuxième saison sur Disney +, et il sera à nouveau composé de 10 épisodes remplis d’aventures de Goldblum. Le dernier épisode de la première saison sera diffusé le 24 janvier, et aucune date de retour n’a encore été annoncée pour la deuxième saison de The World Selon Jeff Goldblum. Ricky Strauss, président de Content & Marketing pour Disney +, a dit ceci au sujet du renouvellement:

Jeff a capturé l’imagination et la curiosité de notre public avec sa perspective distincte et ses aventures éclairantes. Nous avons hâte de voir où Jeff et nos partenaires de National Geographic nous emmèneront dans la saison deux.

Des nouvelles de plus Le Monde selon Jeff Goldblum est une bonne nouvelle pour les fans de l’émission, même si les informations sur ce qui va arriver sont limitées. On ne sait pas quand la production de la saison 2 commencera, et les projets à venir de Goldblum pourraient compliquer les choses. Il devrait reprendre son rôle de Ian Malcolm dans Jurassic World 3 et la production commencera au début de cette année, ce qui pourrait garder Goldblum occupé. Chaque fois que le tournage de la saison 2 de The World Selon Jeff Goldblum commence à tourner, nous espérons que des teasers et des informations sur les sujets sur lesquels Goldblum se concentrera pourront être révélés à ce moment-là.

Ce renouvellement est également une bonne nouvelle pour l’état actuel et l’avenir de Disney +. Ils ont déjà annoncé que The Mandalorian est de retour pour une deuxième saison, et High School Musical: The Musical: The Series a également été repris pour une autre saison. Bien que The Mandalorian soit clairement le programme phare à ce stade, plusieurs saisons de Le monde selon Jeff Goldblum peut aider Disney + à maintenir une diffusion régulière de contenu original dans les années à venir que les abonnés connaissent déjà.

