Le montage Watchmen de Zack Snyder explique pourquoi il n’y a pas de Batman dans cet univers

Zack Snyder Watchmen le film confirme subtilement que Batman ne fait pas partie de l’univers DC du film. L’histoire des Watchmen d’Alan Moore et Dave Gibbons existe plus ou moins dans sa propre continuité alternative, au sein de laquelle de nombreux personnages de DC sont en fait des super-héros fictifs. Il en va de même pour le film Watchmen de Zack Snyder de 2009 qui, jusqu’à la fin au moins, était une interprétation relativement fidèle du matériel source en termes d’histoire et de personnage. Le monde des Watchmen est un monde dans lequel les super-héros de la pâte à papier ont inspiré une vague de vigilance et l’émergence du Dr Manhattan a permis aux États-Unis de gagner la guerre du Vietnam.

Néanmoins, Watchmen existe dans le DC Multiverse et la série de bandes dessinées Doomsday Clock 2017 a épousé le monde de Watchmen avec l’univers DC plus large. Bien qu’il y ait un débat sur la question de savoir si Doomsday Clock est une suite des Watchmen originaux ou une histoire distincte, la mini-série présente le Dr Manhattan et le gang à des personnages comme Superman et Batman d’une manière jamais vue auparavant. Doomsday Clock place Watchmen dans sa propre section du DC Multiverse, mais maintient toujours que les deux univers se considèrent comme des personnages fictifs.

Bien qu’il y ait une certaine ambiguïté dans la relation entre Watchmen et le reste du canon de DC, Zack Snyder s’est un peu amusé avec Multiverse avec son adaptation au cinéma de 2009 du roman graphique de Moore et Gibbons. Le générique d’ouverture de Watchmen prend la forme d’un montage retraçant l’histoire du groupe d’autodéfense titulaire. Aux sons familiers de Bob Dylan, les téléspectateurs suivent un cours intensif en arrière-plan des Watchmen et une scène particulièrement mémorable montre Nite Owl en train de combattre un voyou armé. La brève image peut sembler inoffensive au premier abord, mais en y regardant de plus près, il semble que l’homme et la femme que Nite Owl protège ne sont autres que Thomas et Martha Wayne.

Le bâtiment où se déroule l’incident a un panneau indiquant “Gotham Opera House”, et le collier de perles familier peut être vu autour du cou de la victime féminine, tandis que Thomas Wayne serre fermement ses gants. Encore plus étrange, des affiches publicitaires pour le premier numéro de Batman peuvent être vues sur le mur adjacent. En surface, cette scène semble être un œuf de Pâques Batman à double canon, simulant simultanément les origines du Croisé Caped et l’établissant comme un personnage fictif.

Étant donné que presque tout peut arriver dans le Multivers, cependant, il pourrait y avoir une interprétation encore plus fascinante de ce plan. Les bandes dessinées ont démontré que les acteurs de Watchmen sont des personnages fictifs dans l’univers DC et vice versa, mais cela pourrait-il être dû au fait que les justiciers de la réalité Watchmen les ont remplacés? Est-ce que Bruce Wayne du monde Watchmen évite de devenir Batman simplement parce que Nite Owl empêche les meurtres fatidiques de Wayne de se produire? C’est certainement une pensée intéressante, même si Snyder a très probablement voulu que la scène soit un clin d’œil cool à un favori de DC, mais peut-être que le monde de Watchmen aurait été très différent si Nite Owl n’avait pas fait une promenade de minuit dans une ruelle de théâtre. Alternativement, cette scène n’est-elle pas une agression réelle, mais Hollis Mason recréant une scène célèbre à partir d’une bande dessinée dans l’univers au profit des caméras?

