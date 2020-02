Le Moon Knight Show de Marvel aurait commencé le tournage cet automne

Tournage sur le prochain Marvel Moon Knight le spectacle pour Disney + devrait commencer cet automne. Une fois la phase 3 terminée l’été dernier, Marvel Studios a finalement commencé à confirmer quels étaient leurs plans pour la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel. Des films comme Black Widow et Thor: Love and Thunder ont été officiellement annoncés, tandis que le studio a également révélé la première vague de spectacles MCU Disney +. Le Falcon et The Winter Soldier et WandaVision seront les premiers à arriver en 2020, mais de nombreux autres sont en développement.

Bien que cela ne fasse pas partie de l’annonce initiale de la programmation, une série solo pour Marc Spector a été révélée être en préparation l’année dernière. Marvel n’a pas donné de calendrier pour la sortie de Moon Knight à ce moment-là, mais il a commencé à se réunir depuis. Jeremy Slater (The Umbrella Academy) a été embauché en tant qu’écrivain principal et une recherche de casting Moon Knight est en cours pour trouver l’homme qui sera sous le costume tout blanc frappant. Mais les fans du super-héros (potentiellement fou) qui croit obtenir ses pouvoirs du dieu égyptien de la lune Khonshu ne savent toujours pas quand la série débutera.

Selon un rapport de The GWW, Marvel prévoit de commencer la production sur Moon Knight cet automne. Contrairement aux informations selon lesquelles une production britannique aurait débuté en août, le tournage commencerait désormais à la mi-novembre à Atlanta, en Géorgie. La raison de ce changement n’est pas connue. Ce nouveau départ possible pour la série donne à Marvel plus de temps pour trouver leur Marc Spector et pourrait signifier que la série ne sortira qu’en 2022 sur Disney +.

Jusqu’à présent, il semble que Marvel Studios opère dans des délais de production similaires avec leurs émissions de télévision comme avec leurs films. Ils commencent régulièrement la production d’un film MCU environ un an avant la date de sortie annoncée et cela n’a pas changé pour Disney +. The Falcon et The Winter Soldier et WandaVision ont tous deux commencé le tournage l’automne dernier et sortiront à quelques mois d’intervalle à la fin de cette année. Alors que ce début de novembre pour Moon Knight pourrait alors avoir la série prête pour une sortie fin 2021, la liste de MCU déjà complète pour cette année, le potentiel de production pour aller partout dans le monde, et une pause probable pour les vacances pourrait pousser la sortie jusqu’au début de 2022.

Sans une raison claire pour le changement de production de Moon Knight, il est également possible que cela soit le résultat de la confirmation de Marvel pour la phase 4. Ils ont récemment déplacé WandaVision vers une version 2020, ce qui aurait pu laisser Disney + avec seulement Loki, Hawkeye et Et si … de Marvel? en 2021. Cependant, un rapport récent indique que Mme Marvel a également été libérée en 2021, ne laissant que Moon Knight et She-Hulk comme le montre le MCU avec des fenêtres de libération de cible non confirmées. Si Moon Knight n’est pas prévu pour une sortie en 2021, la nécessité de commencer la production au début de l’automne de cette année n’existe pas. La version exacte de Moon Knight sera laissé à Marvel pour confirmation, mais le début de la production commence au moins à donner aux fans une idée du moment où les débuts du MCU de Spector pourraient avoir lieu.

