Le Motion Blaster d’Arkade transforme les smartphones en pistolets mobiles

Un nouveau périphérique pour smartphones, l’Arkade Motion Blaster, permettra aux utilisateurs de jouer à certains jeux PC et mobiles avec un nouveau contrôleur en forme de pistolet. Du pistolet MARS Lightcon aux différents périphériques de réalité virtuelle supplémentaires disponibles, les entreprises essaient toujours de trouver un moyen de faire du jeu une expérience plus immersive, et la nouvelle campagne Indiegogo d’Arkade espère faire exactement cela, avec un peu d’aide de PewDiePie.

Tout comme plusieurs types de jeux vidéo de course bénéficient d’un véritable volant comme contrôleur, de nombreuses entreprises ont pensé que les jeux de tir pourraient être meilleurs si le joueur tenait réellement une arme dans ses mains. C’est une idée qui a peut-être été mieux popularisée par le jeu original Nintendo Entertainment System Duck Hunt, qui a demandé aux joueurs de pointer leur jouet en plastique en forme d’arme sur leurs écrans de télévision et d’abattre des canards animés. Cependant, le plus récent périphérique d’Arkade sera beaucoup plus avancé et ne nécessitera même pas du tout de télévision.

Connexes: MARS Lightcon & IR Station Review – Tirez, c’est facile

Comme annoncé par Arkade, le nouveau Motion Blaster utilisera le smartphone d’un joueur pour “se connecter à son PC ou à ses jeux mobiles préférés pour un gameplay point-and-shoot à couper le souffle”. Le projet commence comme une campagne Indiegogo, qui a commencé plus tôt aujourd’hui et se poursuivra jusqu’au 24 avril. Selon le communiqué de presse d’Arkade, le Motion Blaster se connecte à Steam via Steam Link et est également compatible avec le programme GeForce Now de Nvidia, tout en offrant “un support natif pour plus de 40 des meilleurs jeux de tir à la première personne sur Android”. Il coûtera 99 $ au lancement et comprend un bouton qui permet au périphérique de diffuser la vidéo directement sur YouTube et Twitch. Les joueurs intéressés peuvent consulter la vidéo officielle de la campagne Indiegogo d’Arkade ci-dessous:

Arkade s’est associé au célèbre streamer Felix Kjellberg (PewDiePie) pour aider à promouvoir le Motion Blaster, qui peut basculer entre un mode d’angle complet à 360 degrés et un mode plus détendu à 180 degrés. PewDiePie, qui a récemment annoncé qu’il faisait une pause sur YouTube en raison de la nouvelle politique de l’entreprise sur la suppression des vidéos de harcèlement a prêté sa marque au périphérique Motion Blaster sous la forme d’un pistolet rayé exclusif. “L’Arkade Blaster est vraiment épique et je n’utilise pas ce terme à la légère”, a déclaré le streamer qui a été supprimé du réseau YouTube de Disney après une série de vidéos antisémites. “Ça me fait me sentir comme John Wick quand je l’utilise.”

Actuellement, Arkade Motion Blaster peut être utilisé pour plusieurs titres de tournage populaires, notamment Call of Duty, Rainbow Six, Apex Legends et Fortnite. Les éditeurs mobiles comme Gameloft et MADFINGER Games soutiennent également le périphérique, et il sera disponible dans une variété de couleurs en plus des rayures sur le thème de Pewdiepie. Les joueurs qui souhaitent en savoir plus sur Arkade Motion Blaster devrait consulter sa page Indiegogo, mais j’espère que son utilisation dans la vie réelle ne causera pas autant de dommages à l’environnement du joueur que la bande-annonce de lancement l’indique.

Suivant: Le nouveau gant VR Teslasuit simule la rétroaction tactile réelle