Le moyen le plus rapide d’obtenir un idem étranger

Ditto est l’un des Pokémon les plus particuliers de Épée et bouclier Pokémon. Il n’est pas viable sur le plan de la compétition malgré sa capacité à prendre la forme et les mouvements de n’importe lequel de ses adversaires. Pourtant, il est l’un des Pokémon les plus recherchés de toute la région de Galar en raison de ses incroyables capacités de reproduction. Mais probablement l’une des formes les plus populaires de Dittos sont celles d’autres pays appelés “Dittos étrangers”.

Connexes: Pokémon Sword & Shield: Comment déverrouiller le vérificateur IV

Mettre la main sur un Ditto étranger était un vrai problème pour les entraîneurs jouant à Pokemon Sword and Shield, mais maintenant c’est plus facile que jamais. Que vous vous prépariez pour une chasse brillante avec la méthode Masuda ou que vous recherchiez des IV parfaits, la communauté Pokemon a créé un moyen de supprimer l’intermédiaire lorsqu’il s’agit de mettre la main sur Dittos du monde entier.

Attrapez un idem natif dans l’épée et le bouclier Pokémon

Avant de pouvoir recevoir un Ditto étranger, vous devez d’abord attraper un Ditto dans votre propre jeu. Si vous avez déjà un Ditto natif (un Ditto que vous avez vous-même attrapé), passez à la section suivante de cet article.

Si vous n’en avez pas déjà un, Ditto peut toujours être trouvé dans le surmonde au lac d’Outrage. Le lac d’Outrage est situé dans le coin supérieur gauche de la zone sauvage et n’est accessible qu’après la mise à niveau de votre vélo afin qu’il puisse traverser l’eau. La mise à niveau du vélo aquatique se trouve sur la Route 9. Il est impossible de la manquer car c’est une partie de l’histoire que vous avez acquise.

Une fois que vous êtes en mesure d’accéder au lac d’Outrage, il y a 10% de chances pendant chaque type de temps que Ditto apparaisse dans le monde. Les chances de trouver un Ditto sont très élevées, mais c’est une zone très peuplée avec des Pokémon assez grands et puissants qui se cachent, alors gardez les yeux ouverts pour ces minuscules taches violettes.

Code de commerce Ditto Link dans Pokemon Sword and Shield

Maintenant que vous avez un idem natif de votre jeu, il est temps de l’échanger contre un idem étranger plus récent.

Plus besoin de passer au crible les forums ou de discuter avec des inconnus en ligne pour trouver un partenaire avec lequel échanger. Au lieu de cela, la communauté Pokemon Sword and Shield a mis en place un canal d’échange de liens spécifique pour les formateurs à la recherche de dittos étrangers; code 4448.

Appuyez sur le bouton “Y” pour ouvrir le menu Y-Comm, puis appuyez sur “+” pour vous connecter à Internet si ce n’est pas déjà fait. Une fois que vous êtes connecté à Internet, il est temps de mettre en place un Link Trade.

Lors de la configuration d’un échange de liens, choisissez l’option «Définir le code de lien» et définissez le code sur «4448». Il s’agit du code de lien désigné par la communauté Pokemon pour les échanges Ditto uniquement. Si vous n’avez pas de Ditto à échanger en retour, votre échange sera très probablement rejeté.

Après avoir entré le code, attendez quelques secondes et vous devriez être jumelé avec un autre entraîneur utilisant le même code. Parcourez vos PC Boxs jusqu’à ce que vous ayez trouvé votre Ditto natif, puis offrez-le en tant que métier.

Une fois que vous et la personne avec qui vous faites du commerce ont sélectionné un idem à échanger, vous pouvez vérifier s’il s’agit d’un idem étranger ou s’il contient les IV que vous recherchez en sélectionnant «Vérifier le résumé de l’autre Pokémon». S’il s’agit d’un Ditto étranger, vous devriez voir un indicateur dans le coin supérieur droit du résumé de Pokemon vous indiquant de quel pays d’origine le Ditto est originaire. Si ce n’est pas un idem étranger, vous pouvez annuler le commerce et commencer un nouveau commerce avec le même code de lien.

S’il s’agit d’un idem étranger, il est maintenant temps de terminer le commerce et de dire «bienvenue chez vous» à votre nouvelle machine d’élevage brillante.

Plus: Épée et bouclier Pokémon: Guide pour attraper des Pokémon brillants

Épée et bouclier Pokémon sont disponibles sur Nintendo Switch.

Star Trek: Picard révèle ce que Seven of Nine a fait après Voyager (et c’est décevant)

A propos de l’auteur

Zackerie Fairfax est un rédacteur pigiste pour . et d’autres publications Internet. Il est également rédacteur en chef du journal imprimé The LaRue County Herald News. Il a fréquenté Elizabethtown Community and Technical College avec spécialisation en écriture. En plus d’écrire sur les films, la télévision et les jeux vidéo, Zackerie héberge le podcast de développement de jeux de comédie vendu séparément.

En savoir plus sur Zackerie Fairfax