Le mythique Jim Starlin (créateur de Thanos) revient dans le monde de la bande dessinée

Le légendaire écrivain de bandes dessinées Jim Starlin a lancé une campagne Kickstarter pour continuer les aventures de son héros cosmique Dreadstar.

Jim Starlin Il est l’une des figures les plus importantes du monde de la bande dessinée, puisqu’il a créé Thanos et l’histoire de Batman: Une mort dans la famille. Maintenant, il a écrit et illustré un nouveau roman graphique de 100 pages mettant en vedette le héros cosmique Dreadstar. Pour le financer, il a lancé une campagne de la plateforme de micro-mécénat Kickstarter.

Synopsis officiel de Jim Starlin sur Dreadstar:

Une force destructrice massive dévore Altarix, la planète capitale du Willow Consortium. Si cela se produit, cela mettra en danger le sort de toute existence. Dreadstar et ses alliés doivent trouver un moyen de combattre cette mystérieuse menace. Tandis que Dreadstar se débat avec un lien imprévu entre la menace et son propre passé.

Qu’obtenez-vous si vous soutenez la campagne?

Selon le niveau de leur engagement, les sponsors recevront des réimpressions à collectionner du nombre original de Dreadstar # 1, avec des couvertures des artistes Jamal Igle, Richard Pace et George Pérez, ainsi qu’une copie du guide Dreadstar, qui présente des biographies détaillées de personnages de l’univers Dreadstar, un t-shirt Dreadstar et un “Black Book” contenant l’œuvre d’art de Starlin. Le projet a déjà atteint son objectif de 28 000 $.

Dreadstar a été publié pour la première fois au début des années 1980 par Epic Comics, une gravure de Marvel. La série suit Vanth Dreadstar alors qu’il utilise son épée puissante pour protéger la galaxie empirique, aidée par le félin Oedi, le télépathe aveugle Willow et l’énorme pouvoir Tueton.

Parmi les grands exploits de Jim Starlin, citons la création de la saga Marvel du Infinity Gauntlet qui a servi à inspirer les films Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie. Une grande partie du succès de l’univers cinématographique Marvel est grâce à lui.

