Le nouveau Aaron Sorkin, The Trial of the Chicago 7: direct to streaming

The Trial of the Chicago 7, le dernier film d’Aaron Sorkin et dont la sortie était initialement prévue pour les salles, sera désormais diffusé en direct en streaming. Netflix a conclu l’accord avec Paramount Pictures.

Selon une exclusivité de Variety, Paramount Pictures avait initialement prévu de sortir le film en version limitée le 25 septembre 2020, avant sa sortie officielle le 16 octobre 2020. L’espoir est que The Trial of the Chicago 7 puisse encore être publié avant les élections présidentielles aux États-Unis en novembre.

Le film suit les événements réels des Chicago Seven, un groupe de sept militants qui ont été accusés par le gouvernement fédéral de complot, d’émeutes et d’autres accusations découlant des manifestations contre la guerre du Vietnam qui ont éclaté pendant la Convention nationale. Démocrate de 1968. Conçus comme des manifestations pacifiques, ils se sont plutôt transformés en un violent affrontement avec la police et la Garde nationale. Le procès de ce groupe de militants a été l’un des plus notoires de l’histoire des États-Unis.

Pour donner vie à ce groupe, le film présente des performances de Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Jeremy Strong, Joseph Gordon-Levitt, Yahya Abdul-Mateen II, Frank Langella, Michael Keaton et Mark Rylance.

Aaron Sorkin a été scénariste et réalisateur de cette cassette. Auparavant, il a écrit des films tels que Social Network, ce qui lui a valu l’Academy Award du meilleur scénario adapté. De même, il a dirigé Molly’s Game, avec Jessica Chastain et nominé pour un Oscar pour son scénario adapté.

Le Trial of the Chicago 7 sortira sur nos écrans à l’automne de cette année, et il est probable qu’il sera un énorme concurrent au cours de la saison des récompenses de l’année prochaine.

Eugenia Rivas Calderón Amante fidèle de Serpentard de ces films qui vous serrent la main pour que vous puissiez y entrer et y vivre.

Mes réalisateurs préférés sont Wim Wenders et Yorgos Lanthimos, mais je suis super basique pour la série.