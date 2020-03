Le nouveau Batman de DC est un DINOSAURE littéral (sérieusement) | .

Si les fans de DC Comics pensaient que l’événement original de Dark Nights: Metal était aussi sauvage ou extravagant que pourrait le faire la Justice League, ils ne pourraient pas être plus mal. Ce n’est pas non plus une exagération. Car aussi choquant que puisse être Batman qui rit, il n’y a tout simplement pas de comparaison avec ce que Dark Nights: Death Metal a en réserve son nouveau Batman Dark Multiverse … un Tyrannosaurus rex. C’est vrai, l’événement répondra à la question que personne n’a posée: le Chevalier noir serait-il plus ou moins mortel s’il était un dinosaure carnivore?

À présent, les fans devraient vraiment s’attendre à ce niveau de folie de Scott Snyder, Greg Capullo, Jonathan Glapion et FCO Plascencia. Même en dehors des espoirs exprimés par Snyder et Capullo à propos de la “ suite Metal ” qu’ils espéraient libérer, les débuts de Wonder Woman brandissant sa tronçonneuse de la vérité ont donné le ton. Celui qui fut bientôt renforcé par un motard Grim Reaper Batman et un death metal Superman. Et tandis que les détails de l’histoire sont conservés pour la mini-série elle-même, le dernier aperçu confirme que Wonder Woman rencontrera encore plus de variations de Batman à travers le multivers de DC. Y compris un T-rex. Aussi étrange que cela puisse paraître, Snyder a fait allusion dans le passé.

Avec les nouvelles pages d’aperçu offertes par DC directement, les fans du monde entier sont en mesure de traiter la révélation ensemble. Lorsque Snyder a déclaré à CBR qu’un dinosaure robotique avait été considéré comme faisant partie de la suite de Dark Nights, la plupart l’ont considéré comme une idée jugée trop étrange pour faire la coupe. Mais après avoir vu les pages, cette attente peut devoir être ajustée. Voici la citation complète de Snyder concernant les nouveaux sosies maléfiques de Batman, afin que les lecteurs sachent à quoi ils servent:

J’ai dit à Greg, j’en veux un gros monstrueux et j’ai quelques options. Un que nous pensions était peut-être un camion monstre diabolique Batmobile qui est finalement devenu sensible et a ensuite tué tout le monde et est devenu Batman de son monde, ou, j’étais comme, que diriez-vous de dinosaure si c’était le robot dinosaure dans la Batcave et Batman était sur le point de mourir et il a téléchargé sa conscience dans le dinosaure mécanique, puis ce genre de contrôle devient un Batman diabolique sur son monde. Voilà le genre de choses dont nous parlons. “

Est-ce que ce complot s’avérera être l’explication derrière le nouveau Bat-Dinosaur? Seul le temps nous le dira. Jusque-là, prélassez-vous dans la gloire préhistorique:

DARK NIGHTS: DEATH METAL # 1

Écrit par SCOTT SNYDER

art de GREG CAPULLO et JONATHAN GLAPION

couverture en papier cartonné par GREG CAPULLO et JONATHAN GLAPION

Couverture de variante Batman par DAVID FINCH

Couverture de variante Superman par FRANCESCO MATTINA

Couverture de la variante Wonder Woman par STANLEY «ARTGERM» LAU

Couverture de la variante 1: 100 par GREG CAPULLO et JONATHAN GLAPION

Couverture de variante de soirée en noir et blanc par GREG CAPULLO et JONATHAN GLAPION

Préparez-vous pour le rappel bouleversant! L’équipe légendaire derrière Dark Nights: Metal et Batman: Last Knight on Earth occupe le devant de la scène et se réunit pour une dernière tournée. Lorsque la Terre est enveloppée par le Multivers sombre, la Ligue de justice est à la merci de Batman Who Laughs. L’humanité lutte pour survivre dans un paysage infernal tordu au-delà de la reconnaissance, tandis que Batman, Wonder Woman et Superman ont tous été séparés et se battent pour survivre. Libérez la bête et laissez la tête frapper!

Dark Nights: Death Metal est une série mensuelle de six numéros dont les trois premiers numéros sortiront en mai, juin et juillet. Après une brève pause en août (pour des raisons non encore révélées), les trois derniers numéros seront livrés en septembre, octobre et novembre. Et comme les fans de Dark Nights: Metal le savent déjà, mais DC promet à coup sûr, l’événement à venir apportera une multitude de liens et de numéros spéciaux pour montrer comment l’univers DC est transformé par ce cauchemar de Death Metal.

Dark Nights: Death Metal # 1 arrivera dans votre librairie de bandes dessinées locale le 13 mai 2020.

Source: CBR